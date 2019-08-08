Турция «спелась» с Украиной в непризнании Крыма российским

Турция никогда не признавала присоединения Крыма и не будет этого делать, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским.

«Турция не признает незаконную аннексию Крыма и не собирается ее признавать», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что Анкара будет поддерживать территориальную целостность и независимость Украины. Защита прав крымских татар и их пребывание на родине в Крыму останется приоритетом для его страны, пишет РБК.

Эрдоган выразил надежду, что конфликт в Донбассе будет завершен как можно скорее. Зеленский, в свою очередь, предложил Турции принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса и позвал бизнес вести деятельность на Украине.

Турецкий лидер не поддерживал аннексию Крыма и раньше. В 2018 году экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал Эрдогану сформировать миротворческую миссию на востоке Украины. Турецкий лидер предложение не комментировал.