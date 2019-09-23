Пытки мусульман и антитеррористические собаки

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В конце сентября произошло много всего: ходить обязали по 10 000 шагов в день, в Албании землетрясение, а Шойгу планирует отменить призыв в армию.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. В Китае тюремщики мучают мусульманскую диаспору

На днях в сети появилось видео из тюрьмы китайской провинции Синьцзянь, в которой заключенных держат в цепях и с повязками на глазах. В провинции постоянно бушуют религиозные протесты, а видео усугубило дискриминацию между диаспорами в стране.

Вчера еврокомиссия признала видео настоящим, не подставным — на ролике и правда одна из тюрем региона, а ущемляемые китайцы это уйгурские мусульмане. Помимо Китая, много уйгуров живет в Казахстане и Кыргызстане.

2. Собачку жалко

США — главный поставщик антитеррористических собак в Иорданию. Там их учат вынюхивать у террористов бомбы и наркотики. Соглашению по поставке обученных животных много лет: кинологи из Штатов работают на Иорданию с прошлого века.

Недавно стало известно, что хвостатые помощники умирают от голода и плохого обращения: в период с 2008 по 2016 умерло 10 собак. США возбудил уголовное дело.

Будьте аккуратны с материалом, там 18+ материалы: нездорово худые собаки с нестриженными когтями.

3. Такая полезная религия

Церковь в Северном Техасе потратила 2,7 миллионов долларов на погашение долгов по медицинской страховке. Повезло жителям окрестных округов: Далласа и Роквэлла.

Как там дела у священников с храмом в Екатеринбурге?

4. Чикаго протестует

Слышим явные отголоски 1968: в Чикаго бунтуют медсёстры. От своей работы отказалось больше 2000 сотрудниц, они жалуются на понижение зарплат и работу в две смены подряд. Из-за усталости у них не получается хорошо заботиться о пациентах.

На следующей неделе расскажем, что получилось в результате протестов.