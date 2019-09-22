Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию
В России могут отменить призывной принцип комплектования Вооруженных сил, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
При этом глава ведомства отметил, что с военной точки зрения это все же неправильно, так как у страны должен быть какой-то мобилизационный резерв на случай войны.
Господин Шойгу подчеркнул, что патриотическая составляющая в этом вопросе играет не последнюю роль, передает «Газета.ру».
Ранее Минобороны разработало новые правила призыва: отныне отсутствие прописки или проживание не по месту регистрации не являются препятствием для службы. Это, с одной стороны, оставляет меньше шансов уклонистам, с другой, дает возможность поступать в военный вуз.
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