Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию

В России могут отменить призывной принцип комплектования Вооруженных сил, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

При этом глава ведомства отметил, что с военной точки зрения это все же неправильно, так как у страны должен быть какой-то мобилизационный резерв на случай войны.

Господин Шойгу подчеркнул, что патриотическая составляющая в этом вопросе играет не последнюю роль, передает «Газета.ру».

Ранее Минобороны разработало новые правила призыва: отныне отсутствие прописки или проживание не по месту регистрации не являются препятствием для службы. Это, с одной стороны, оставляет меньше шансов уклонистам, с другой, дает возможность поступать в военный вуз.