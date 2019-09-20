В России призовут в армию даже при отсутствии прописки

Минобороны РФ разработало новые правила призыва: отныне отсутствие прописки или проживание не по месту регистрации не являются препятствием для службы. Это, с одной стороны, оставляет меньше шансов уклонистам, с другой, дает возможность поступать в военный вуз.

Военкоматы с конца 2019 года смогут ставить на учет всех проживающих на территории молодых людей, даже если их прописка или регистрация не отражены в паспорте. Это регулируется поправками Минобороны о персональном воинском учете.

Раньше в законе говорилось, что воинский учет ведется по месту жительства граждан или месту пребывания, то есть при наличии постоянной или временной прописки. Теперь военкомы смогут призывать фактически проживающих на территории молодых людей. Узнавать о них планируют через учебные заведения и предприятия, уточняют «Известия».

Связанные с регистрацией требования мешали призыву в армию. Молодежь, желающая избежать службы, меняла место жительство, никого не ставя в известность. В итоге повестки не находили адресата, а комиссариат, где проживал призывник, им не интересовался.

Ранее сообщалось, что в России изменится процедура прохождения медкомиссии в военкоматах. Перепроверять здоровье призывников, получивших от медиков отсрочку, станут два раза в год.