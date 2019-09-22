Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании

В Албании при землетрясении магнитудой 5,6 пострадали минимум 37 человек. Некоторые источники сообщают о 80 пострадавших.

Более всего подземные толчки затронули город Дуррес, который находится на берегу Адриатического моря в 35 километрах к западу столицы.

Из-за случившегося премьер-министр Албании Эди Рама отменил поездку в Нью-Йорк, сообщает «Интерфакс».

Ранее жертвой урагана «Дориан», который обрушился на острова Багамского архипелага, стал семилетний ребенок. Мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от разыгравшейся стихии.