Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
В Албании при землетрясении магнитудой 5,6 пострадали минимум 37 человек. Некоторые источники сообщают о 80 пострадавших.
Более всего подземные толчки затронули город Дуррес, который находится на берегу Адриатического моря в 35 километрах к западу столицы.
Из-за случившегося премьер-министр Албании Эди Рама отменил поездку в Нью-Йорк, сообщает «Интерфакс».
Ранее жертвой урагана «Дориан», который обрушился на острова Багамского архипелага, стал семилетний ребенок. Мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от разыгравшейся стихии.
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