Жертвой урагана Дориан стал ребенок

Жертвой урагана «Дориан», который обрушился на острова Багамского архипелага, стал семилетний ребенок. Мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от разыгравшейся стихии.

В настоящее время ураган достиг максимальной пятой категории. Скорость ветра - до 298 км/час. Власти США призвали граждан не приближаться к морскому побережью из-за «Дориана», пишут «Известия».

Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине власти объявили массовую эвакуацию населения. А в штате Северная Каролина введен режим чрезвычайной ситуации.



Ранее президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за разбушевавшейся стихии во Флориде.