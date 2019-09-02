Жертвой урагана Дориан стал ребенок

Жертвой урагана Дориан стал ребенок

Pixabay

Жертвой урагана «Дориан», который обрушился на острова Багамского архипелага, стал семилетний ребенок. Мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от разыгравшейся стихии.

В настоящее время ураган достиг максимальной пятой категории. Скорость ветра - до 298 км/час. Власти США призвали граждан не приближаться к морскому побережью из-за «Дориана», пишут «Известия».

Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине власти объявили массовую эвакуацию населения. А в штате Северная Каролина введен режим чрезвычайной ситуации.


Ранее президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за разбушевавшейся стихии во Флориде.

Новости по теме
Теги:
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!