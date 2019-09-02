Жертвой урагана Дориан стал ребенок
Жертвой урагана «Дориан», который обрушился на острова Багамского архипелага, стал семилетний ребенок. Мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от разыгравшейся стихии.
В настоящее время ураган достиг максимальной пятой категории. Скорость ветра - до 298 км/час. Власти США призвали граждан не приближаться к морскому побережью из-за «Дориана», пишут «Известия».
Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине власти объявили массовую эвакуацию населения. А в штате Северная Каролина введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за разбушевавшейся стихии во Флориде.
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