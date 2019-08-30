Трамп отменил поездку в Польшу из-за урагана
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Поводом послужил ураган во Флориде.
Представлять американскую делегацию в польской столице будет вице-президент Майк Пенс, пишут РИА Новости.
Ураган, который надвигается на американский штат должен достичь цели уже 2 сентября.
Сообщалось о том, что лидеры Польши, США и Германии выступят с речью 1 сентября в Варшаве на мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Ранее стало известно, что главе Белого дома грозит импичмент за то, что он предложил для саммита G7 в 2020 году свой курорт.
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