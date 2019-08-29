Трампу грозит импичмент за проведение саммита на своем курорте

Президент США Дональд Трамп предложил для саммита G7 в 2020 году свой курорт. Демократы планируют расследовать предложение главы Белого дома, что может стать поводом для импичмента.

Встреча «Большой семерки» может быть организована в одном из восьми американских штатов.

Одним из вариантов команда, занимающаяся отбором, рассматривала курортно-гостиничный комплекс Trump National Doral, который принадлежит американскому лидеру.

Представители Демократической партии высказали недовольство тем, что Трамп рассматривает вариант проведения саммита на своем курорте. Ведь это противоречит Конституции, которая запрещает членам администрации получать экономическую выгоду благодаря своей должности. Это может стать поводом для импичмента, пишет Лента.ру.

В «Большую восьмерку» входят: Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия, Канада. До 2014 года в нее входила Россия.