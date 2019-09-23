Названо необходимое количество шагов в день

Автомобилисты должны помнить о необходимости передвижения пешком. Тем, кто пренебрегает этим советом, чаще грозят избыточный вес, нарушение переработки сахара и болезнь сердца.

Врачи-кардиологи и геронтологи считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Необходимо помнить, что сердечно-сосудистая система человека страдает, если он не совершает необходимого количества шагов.

Вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Конов отметил, если человек в течение трех минут передвигается пешком, происходит снижение кровяного давления. При пятиминутной прогулке повышается настроение, при 10-минутной — улучшается творческое мышление.

Ходьба в течение 30 минут - помогает снизить вес, 40 минут по свежему воздуху снижает риск развития сердечно-сосудистых, пишут «Известия».

Ранее медики дали совет воздерживаться от крепкого алкоголя не только тем, у кого есть проблемы с сердцем. Такие напитки вредны для сердечно-сосудистой системы. Кардиологи рекомендуют ограничиться красным вином.