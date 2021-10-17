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Польские пограничники за сутки развернули более 500 мигрантов и задержали белорусского «проводника»
17 октября, 2021 11:16
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Tobiasz/Keystone Press Agency/Global Look press
Польские пограничники за прошедшие сутки развернули более 500 мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в страну со стороны Беларуси. Об этом сообщает погранслужба Польши.
Сообщается, что зафиксировано 524 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Также было задержано 5 «проводников», которые помогали мигрантам пересечь границу.
Среди «проводников» оказались 2 гражданина Сирии и по одному - Грузии, Казахстана и Беларуси, сообщает телеграм-канал Zerkalo.
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