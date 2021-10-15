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Политика
Минск обвинил Варшаву в подвозе к границе мигрантов
15 октября, 2021 16:36
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look press
В Беларуси заявили об очередной попытке польских силовиков вытеснить со своей территории мигрантов. Об этом сообщили белорусские пограничники.
Инцидент произошел 14 октября. Польские силовики доставили на участок польско-белорусской границы около 20 беженцев. Предварительно демонтировав заграждение, они попытались насильно вытеснить мигрантов на территорию Беларуси.
Однако белорусские пограничники пресекли попытку насильственного выдворения мигрантов с территории Польши. Государственный пограничный комитет отмечает, что подобные действия польских силовиков «фиксируются ежедневно», - пишет «РИА Новости».
Польша отгородится от Беларуси забором за 414 миллионов долларов.
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