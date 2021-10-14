Новости – Политика
Политика
Польша отгородится от Беларуси забором за 414 миллионов долларов
14 октября, 2021 20:45
1 мин
1 мин
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look press
Сейм Польши утвердил проект закона о строительстве на границе с Беларусью заграждения. «Варшавская стена» призвана защитить страну от нелегальной миграции.
Согласно законопроекту, ограждение обойдется Польше в 414 млн долларов, еще 30 млн долларов пойдет на техническое оснащение. Средства будут выделены из бюджета страны, пишет ТАСС.
Протяженность польско-белорусской границы превышает 400 километров, запланировано построить забор высотой 2,5 метра. Планируется, что стена будет оборудована датчиками и электроникой, что позволит следить за движением на границе.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости