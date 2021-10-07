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Политика
Польша точно построит капитальный забор на границе с Беларусью
7 октября, 2021 20:07
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look press
Польша отгородится от Беларуси капитальным забором. Об этом заявил председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Варшава намерена строить капитальный забор на границе с восточным соседом. По словам политика, решение о строительстве серьезного заграждения принято окончательно, в том числе и финансовое.
Качиньский не уточнил, сколько времени займет строительство заграждения, но отметил, что проект уже есть. Он также пояснил, что забор будет проходить на той части границы, которая не идет по линии реки Буг, пишет ТАСС.
Протяженность польско-белорусской границы превышает 400 километров, запланировано построить забор высотой 2,5 метра.
Польша не пустила в страну 200 мигрантов и задержала поляков-проводников.
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