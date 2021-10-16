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Политика
Польша построит забор от Владимира Путина и Александра Лукашенко
16 октября, 2021 16:43
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look press
Забор на границе с Беларусью, который будет строить Польша, будет защищать страну от президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Такое мнение высказал премьер Польши Матеуш Маравецкий. Строительства забора он объяснил необходимостью защитить Польшу от миграционного шантажа, которым якобы угрожают Путин и Лукашенко, пишет «РИА Новости».
Сейм Польши утвердил проект закона о строительстве на границе с Беларусью заграждения. «Варшавская стена» призвана защитить страну от нелегальной миграции.
Согласно законопроекту, ограждение обойдется Польше в 414 млн долларов, еще 30 млн долларов пойдет на техническое оснащение. Средства будут выделены из бюджета страны.
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