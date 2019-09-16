Подборка необычных новостей недели

От водки и долгожительства до диких монахов и каннабиса
Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине сентября произошло много всего: росгвардейца убили за замечание, минимальную цену на водку подняли, а столетних россиян стало вдвое больше.
Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.
Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.
1. После запрета электронных сигарет производители каннабиса встали на их защиту
Отделение CNN в Сан-Франциско сообщает о массовой инициативе производителей каннабиса, которые призывают к легализации вейпинга. На прошлой неделе в нескольких штатах США запретили электронные сигареты под предлогом большого вреда детям.
Производители утверждают: запрет только подстегнет подпольное производство жидкостей и снизит качество производимых товаров, навлекая на курильщиков ещё больше вреда.
Церковь в Калифорнии обвиняют в том, что монахи в ней эксплуатировали труд бездомных, утверждает Верховный суд США.
Людей удерживали силой. Об инциденте стало известно из-за семнадцатилетней девушки, которая разбила своим телом окно и сбежала из подвала храма.
Причем не в России, а в США! 48 штатов развернули кампанию по проверке влияния корпорации в интернет-рекламе. Если гипотеза подтвердится, поискового гиганта заставят свернуть всю деятельность, кроме обработки поисковых запросов.
4. Вы их внешний долг-то видели?
Экономически отчеты экспертов с Уолл-стрит предполагают, что сейчас реальный внешний долг США — это двадцать её экономик. То есть, чтобы его выплатить, все средства нужно будет вкладывать в погашение, и так двадцать раз.