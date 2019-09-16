Подборка необычных новостей недели

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине сентября произошло много всего: росгвардейца убили за замечание, минимальную цену на водку подняли, а столетних россиян стало вдвое больше.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. После запрета электронных сигарет производители каннабиса встали на их защиту

Отделение CNN в Сан-Франциско сообщает о массовой инициативе производителей каннабиса, которые призывают к легализации вейпинга. На прошлой неделе в нескольких штатах США запретили электронные сигареты под предлогом большого вреда детям.

Производители утверждают: запрет только подстегнет подпольное производство жидкостей и снизит качество производимых товаров, навлекая на курильщиков ещё больше вреда.

2. Эксплуатация святош

Церковь в Калифорнии обвиняют в том, что монахи в ней эксплуатировали труд бездомных, утверждает Верховный суд США.

Людей удерживали силой. Об инциденте стало известно из-за семнадцатилетней девушки, которая разбила своим телом окно и сбежала из подвала храма.

3. Гуглом заинтересовался ФАС

Причем не в России, а в США! 48 штатов развернули кампанию по проверке влияния корпорации в интернет-рекламе. Если гипотеза подтвердится, поискового гиганта заставят свернуть всю деятельность, кроме обработки поисковых запросов.

4. Вы их внешний долг-то видели?

Экономически отчеты экспертов с Уолл-стрит предполагают, что сейчас реальный внешний долг США — это двадцать её экономик. То есть, чтобы его выплатить, все средства нужно будет вкладывать в погашение, и так двадцать раз.