Век живи: столетних россиян стало в два раза больше

За последние десять лет число долгожителей в России увеличилось более чем в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, на начало 2019 года в стране зарегистрированы 20 582 мужчин и женщин старше 100 лет.

Таким образом, на 1 января 2019 года мужчин возрастом более 100 лет - 5895 человек, а женщин - 14 687. При этом численность мужчин-долгожителей на 1 января 2009 года составила 1253 человека, а женщин - 6465 человек, пишет «Лента.ру».

Правда, ведомство не дает объяснений, с чем может быть связан подобный феномен.

Ранее стало известно, что работающих в пенсионеров в России стало 7,3 млн. За последние пять лет их количество увеличилось с 8,5 до 9,6%.