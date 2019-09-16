Век живи: столетних россиян стало в два раза больше
За последние десять лет число долгожителей в России увеличилось более чем в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Так, на начало 2019 года в стране зарегистрированы 20 582 мужчин и женщин старше 100 лет.
Таким образом, на 1 января 2019 года мужчин возрастом более 100 лет - 5895 человек, а женщин - 14 687. При этом численность мужчин-долгожителей на 1 января 2009 года составила 1253 человека, а женщин - 6465 человек, пишет «Лента.ру».
Правда, ведомство не дает объяснений, с чем может быть связан подобный феномен.
Ранее стало известно, что работающих в пенсионеров в России стало 7,3 млн. За последние пять лет их количество увеличилось с 8,5 до 9,6%.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!