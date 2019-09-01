Работающих пенсионеров в России стало больше
Работающих в пенсионеров в России стало 7,3 млн. За последние пять лет их количество увеличилось с 8,5 до 9,6%.
По словам министра труда Максима Топилина, в России с 2019 года проходит специальное обучение людей предпенсионного возраста из числа работников организаций и тех, кто обратился в органы службы занятости в поисках работы, пишут РБК.
Ранее стало известно, что уровень безработицы среди населения предпенсионного возраста катастрофически высок. Официально из 10 млн граждан этой категории официально работают лишь 40%.
При этом проблемы с трудоустройством испытывают люди намного моложе. Сложности с поиском работы в России начинаются уже с 45 лет.
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