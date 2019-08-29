Предпенсионеров России не хотят трудоустраивать официально

Предпенсионеров России не хотят трудоустраивать официально

Pixabay

Уровень безработицы среди населения предпенсионного возраста катастрофически высок. Официально из 10 млн граждан этой категории официально работают лишь 40%.

Эксперты связывают ужасающую статистику по безработице с нежеланием работодателя принимать людей «серебряного» возраста. Есть мнение, что пожилым людям предлагают неофициальные трудовые отношения.

Как пишут «Известия», согласно статистике, работающих мужчин 1959-1963 годов рождения и женщин 1964-1968 годов рождения всего 4 млн.

Проблемы с трудоустройством испытывают люди и помоложе. Сложности с поиском работы начинаются с 45 лет. Эксперты считают, что работодатели переживают за устаревшие знания и подходы таких сотрудников.

Ранее сообщалось о том, в России к 2020 году ожидается бум безработицы из-за предпенсионеров.

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Места: Россия
События: общество
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