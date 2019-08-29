Предпенсионеров России не хотят трудоустраивать официально

Уровень безработицы среди населения предпенсионного возраста катастрофически высок. Официально из 10 млн граждан этой категории официально работают лишь 40%.

Эксперты связывают ужасающую статистику по безработице с нежеланием работодателя принимать людей «серебряного» возраста. Есть мнение, что пожилым людям предлагают неофициальные трудовые отношения.

Как пишут «Известия», согласно статистике, работающих мужчин 1959-1963 годов рождения и женщин 1964-1968 годов рождения всего 4 млн.

Проблемы с трудоустройством испытывают люди и помоложе. Сложности с поиском работы начинаются с 45 лет. Эксперты считают, что работодатели переживают за устаревшие знания и подходы таких сотрудников.

Ранее сообщалось о том, в России к 2020 году ожидается бум безработицы из-за предпенсионеров.