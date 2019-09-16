Росгвардеец убит на Сахалине за просьбу не курить в людном месте

В Южно-Сахалинске сотруднику Росгвардии нанесли три смертельных удара ножом в ответ на замечание о курении в общественном месте. Подозреваемый в убийстве 23-летнего росгвардейца заключен под стражу.

Инцидент произошел 14 сентября. Сотрудник Росгвардии указал мужчине и его сожительнице на недопустимость курения на улице в общественном месте. После этого он получил как минимум три удара в область живота и скончался на месте.

В убийстве подозревается 51-летний мужчина, пишет ТАСС. В отношении него возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть.

Ранее в Подмосковье мужчина нанес 20 ножевых ранений девушке, гулявшей с ребенком на детской площадке. Убийство произошло на почве ссоры.