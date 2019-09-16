Минимальную цену на водку хотят поднять

Минимальную цену на водку в 2020 году хотят установить на уровне 233 рублей за 0,5 л. С таким предложением вышел Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) к Минфину.

В настоящее время минимальная розничная цена на водку равна 215 руб. за пол-литра.



Глава СПАП Игорь Косарев на Московском финансовом форуме также сказал, что количество произведенной легальной алкогольной продукции выросло более чем на 30% за последние 3 года.



Минимальная стоимость на алкоголь устанавливается для борьбы с контрафактным дешевым алкоголем.



При этом Союз производителей алкогольной продукции поддерживает принятие законопроектов об учете медицинского спирта в ЕГАИС, о маркировке стеклянных бутылок и об онлайн-торговле алкоголем, пишет РБК.



СПАП поддерживает «усилия государства в борьбе с теневым оборотом алкогольной продукции» и считает это своей приоритетной задачей. В союз входят одни из самых крупных производителей ликероводочной продукции: «Белуга Групп», Московский завод «Кристалл» и многие другие.



Ранее сообщалось, что в России установят единый ценовой минимум на табачную продукцию. По словам первого замепредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, разработка соответственной инициативы уже началась.