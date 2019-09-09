Все сигареты в России будут стоить дороже 85 рублей

В России установят единый ценовой минимум на табачную продукцию. По словам первого замепредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, разработка соответственной инициативы уже началась.

Сейчас большинство сигарет стоят дороже 90 рублей. Минимальную цену на табак ещё только предстоит определить, однако уже сейчас предлагается установиться её, например, на уровне 85 рублей, заявил депутат.

При этом он убежден, что устанавливать цену должен не производитель, а государство. Согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.

Катасонов считает, что такие изменения помогут ограничить доступность сигарет и пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, сообщает ИА Regnum.

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