Подборка необычных новостей недели

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В конце августа произошло много всего: Польша требует репараций от Германии, веганы стали чуть глупее, а в Грузии сменился премьер-министр.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно, когда захочется.

1. Слать «нюдзы» в Техасе теперь сложнее

Отправлять свои обнаженные фотографии незнакомцам — занятие сомнительное. На юге США за него теперь узаконили наказание: добровольному эксгибиционисту грозит штраф до 500 долларов, если жертва на такие проявления страсти не соглашалась.

2. Беар Гриллс еле выжил после смертельно-опасного укуса пчелы

Известный американский «выживатель» Беар Гриллс во время съёмок очередного выпуска шоу «Остров сокровищ» попал под атаку роя пчёл. Это оказался очень аллергенный вид насекомых, и у Гриллса началась серьезная аллергия.

От смертельного отёка Квинке его спасли медики, которые вовремя вкололи ведущему антигистаминный препарат.

3. Мужчину, который провел в тюрьме 36 лет за кражу товаров на 50 долларов, наконец, отпустили

Элвин Кеннард в 22 года украл несколько булочек в штате Алабама, а судья, пользуясь лазейкой в законе, дала ему пожизненное. Несмотря на 4 апелляции, приговор вступил в силу, а позавчера, при очередном пересмотре дела, подсудимому одобрили амнистию.

4. Гражданина США осудили за цвет кожи

Хотя на дворе 2019! Парня из Луизианы осудили за преступление, которого он не совершал, только на основании цвета кожи. Сейчас он вышел из СИЗО и подает документы в Федеральный суд — полицейским грозят серьезные проблемы.