Отказ от мяса повлияет на интеллект

Семьи, которые исповедуют вегетарианскую и веганскую диеты, вредят своим детям. Отказ от мяса может негативно сказаться на их интеллектуальных способностях.

Британский диетолог Эмма Дербишир считает, если не употреблять пищу животного происхождения, то это спровоцирует нехватку холина, необходимого для развития головного мозга.

Холин необходим для формирования правильной структуры головного и спинного мозга плода, а его нехватка во время беременности повышает риск появления у будущего ребенка дефектов нервной трубки - зачатка центральной нервной системы, пишет Лента.ру.

Это вещество в больших количествах содержится в мясе, молоке и яйцах.

Ранее британские ученые составили рейтинг продуктов, которые приводят к развитию рака. Список возглавили колбаса и бекон.