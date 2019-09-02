В Грузии сегодня сменится премьер-министр
Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе объявил о своей отставке. На этом посту его сменит действующий глава МВД Георгий Гахария.
Ранее члены правящей партии на заседании парламентского большинства обсудили запланированные изменения в правительстве. Однако законодатели не уточнили, кого конкретно они коснутся.
Как пишет «Коммерсант», во время недавней забастовки в Грузии, одним из требований манифестантов была отставка премьера страны.
Ранее национальный банк Грузии заявил, что потери от сокращения туристического потока из России составят $200-300 млн.
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