Польша снова требует репараций от Германии за Вторую мировую войну

Варшава продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Добиваться денежной компенсации Польша намерена уже после парламентских выборов 13 октября.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, вопрос репараций не может быть закрыт, так как в те годы решение о компенсации принимала Россия. «А Польша не была в этом суверенна».

Это уже не первый раз, когда польские власти требуют компенсации от ФРГ за ущерб от Второй мировой войны.

Так, президент Польши Анджей Дуда заявил ранее, что это «вопрос истины и ответственности» и он все еще открыт.

Немецкие власти признают свою ответственность за разрушения. Однако они отрицают необходимость новых выплат. Там напоминают о том, что Германия выплатила в 1991 году €1,3 млрд в соответствии с новым соглашением о добрососедстве, пишут РБК.

Согласно итогам Потсдамской конференции в 1945 году, Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Однако в 1954 году взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп не поехал в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Свое решение он объяснил тем, что в его стране бушует ураган «Дориан».