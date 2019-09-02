Трамп предпочел гольф поездке в Польшу
Президент США Дональд Трамп не поехал в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Свое решение он объяснил тем, что в его стране бушует ураган «Дориан».
Но вместо того, чтобы заниматься проблемами, возникшими из-за стихийного бедствия, американский президент отправился играть в голь-клуб, пишет РЕН-ТВ.
Ранее сообщалось о том, что лидеры Польши, США и Германии выступят с речью 1 сентября в Варшаве на мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
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