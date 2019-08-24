Подборка необычных мировых новостей

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В конце августа произошло много всего: миру грозит Третья Мировая, за кражу песка на пляжах грозит реальный срок, а молодежь стала чаще брать ипотеку.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

Полицейские Феникса (столица штата Аризона) должна письменно отчитываться каждый раз, когда направляют на жителей оружие. Полиция приняла решение потому что любая угроза жизни человека сильно его травмирует — новое требование поможет ответственнее относиться к служебному оружию.

Полиция США: двадцатистраничный отчет о любой травме

Полиция России: ломает ноги на митингах, всем плевать

2. Мальчик, сэндвичей нам принеси

В парижском пригороде посетитель застрелил официанта за то, что он «не торопился с приготовлением бутерброда». Преступник скрылся с места преступления, сейчас его ищут.

Обычный четверг в Мытищах, чего все подорвались?

3. Золотой дождь

Полицейский в Кливленде, Огайо, справил малую нужду на 12-летнюю девочку, а процесс записал на камеру телефона. Зачем? Почему? Никто не знает. Сейчас нерадивого стража порядка привлекли к ответственности: суд над ним состоится уже в понедельник.

Чикатило на «минималках».

4. ЛГБТК+ — не в Палестине

Палестинские власти запрещают членам общины палестинских лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов (ЛГБТК) осуществлять деятельность на Западном берегу Иордана. Запрет ввели после того, как низовая группа "Аль-Кавс за сексуальное и гендерное разнообразие в палестинском обществе" провела собрание в Наблусе.

А вот в Чечнее геев нет совсем!