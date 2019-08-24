Подборка необычных мировых новостей
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Подборка необычных мировых новостей

От писающего полицейского до палестинских геев

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В конце августа произошло много всего: миру грозит Третья Мировая, за кражу песка на пляжах грозит реальный срок, а молодежь стала чаще брать ипотеку.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

  1. Выстрелил — отчитайся

Полицейские Феникса (столица штата Аризона) должна письменно отчитываться каждый раз, когда направляют на жителей оружие.  Полиция приняла решение потому что любая угроза жизни человека сильно его травмирует — новое требование поможет ответственнее относиться к служебному оружию.

Полиция США: двадцатистраничный отчет о любой травме

Полиция России: ломает ноги на митингах, всем плевать

2. Мальчик, сэндвичей нам принеси

В парижском пригороде посетитель застрелил официанта за то, что он «не торопился с приготовлением бутерброда». Преступник скрылся с места преступления, сейчас его ищут.

Обычный четверг в Мытищах, чего все подорвались?

3. Золотой дождь

Полицейский в Кливленде, Огайо, справил малую нужду на 12-летнюю девочку, а процесс записал на камеру телефона. Зачем? Почему? Никто не знает. Сейчас нерадивого стража порядка привлекли к ответственности: суд над ним состоится уже в понедельник.

Чикатило на «минималках».

4. ЛГБТК+ — не в Палестине

Палестинские власти запрещают членам общины палестинских лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов (ЛГБТК) осуществлять деятельность на Западном берегу Иордана. Запрет ввели после того, как низовая группа "Аль-Кавс за сексуальное и гендерное разнообразие в палестинском обществе" провела собрание в Наблусе. 

А вот в Чечнее геев нет совсем!

Теги:
Места: США
События: общество
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