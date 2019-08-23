За украденный песок с пляжа можно получить шесть лет

За кражу песка с пляжа на Сардинии пара может получить до шести лет тюрьмы. В автомобиле, на котором туристы направлялись во Францию, было обнаружено 40 килограммов песка.

В багажнике полиция нашла 14 пластиковых бутылок, в них и находилась «контрабанда». Задержанные уверяли, что это сувенир и они не подозревали о запрете.

За песок с пляжей итальянского острова предусмотрен штраф и тюремное заключение, напоминают РИА Новости.

На протяжении многих лет у туристов, покидающих острова, изымались ракушки и песок. В итоге в аэропорту накопилось 10 тонн ценного груза.