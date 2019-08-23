За украденный песок с пляжа можно получить шесть лет
За кражу песка с пляжа на Сардинии пара может получить до шести лет тюрьмы. В автомобиле, на котором туристы направлялись во Францию, было обнаружено 40 килограммов песка.
В багажнике полиция нашла 14 пластиковых бутылок, в них и находилась «контрабанда». Задержанные уверяли, что это сувенир и они не подозревали о запрете.
За песок с пляжей итальянского острова предусмотрен штраф и тюремное заключение, напоминают РИА Новости.
На протяжении многих лет у туристов, покидающих острова, изымались ракушки и песок. В итоге в аэропорту накопилось 10 тонн ценного груза.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!