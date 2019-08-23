Россия симметрично ответит на угрозы США

Россия симметрично ответит на угрозы США

Pixabay

Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза поручил соответствующим ведомствам подготовить симметричный ответ на действия США. Вашингтон угрожает национальной безопасности РФ новым оружием.

После разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности, США развязали себе руки по развертыванию запрещённых ракет. При этом Штаты делают это во всех регионах мира.

Владимир Путин отметил, что Москва никогда не стремилась к гонке вооружений. И не будет в ней участвовать, сообщается на официальном сайте Кремля.

Но президент России уверен, что Вашингтон вынуждает «обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны». Поэтому он поручил Минобороны, МИДу проанализировать исходящую угрозу и разработать ответ.

18 августа США произвели пуск крылатой ракеты наземного базирования. Она действовала на расстоянии, выходящем за рамки соглашения с РФ.

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Места: Россия
События: вооружение
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