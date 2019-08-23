Молодёжь стала чаще брать ипотеку
Молодые люди до 30 лет стали чаще брать ипотеку. На них пришлось больше половины таких кредитов в 2018 году.
Прирост за последние годы составил около 30%. В 2018 году люди до 30 взяли более 800 тыс. жилищных кредитов. Общая сумма составила 1,7 трлн. рублей.
Такую динамику эксперты связывают с новыми льготными условиями для молодых и более лояльным условиях для претендентов, пишут «Известия».
Сейчас средняя ставка в России - 9,56%. А для молодых семей с двумя и более детьми действуют льготы. Средний процент для них - 6%.
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