Молодёжь стала чаще брать ипотеку

Молодые люди до 30 лет стали чаще брать ипотеку. На них пришлось больше половины таких кредитов в 2018 году.

Прирост за последние годы составил около 30%. В 2018 году люди до 30 взяли более 800 тыс. жилищных кредитов. Общая сумма составила 1,7 трлн. рублей.

Такую динамику эксперты связывают с новыми льготными условиями для молодых и более лояльным условиях для претендентов, пишут «Известия».

Сейчас средняя ставка в России - 9,56%. А для молодых семей с двумя и более детьми действуют льготы. Средний процент для них - 6%.