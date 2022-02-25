«Они хотят заставить нас»: жители Киева боятся, что Москва «поставит свою власть»
Очевидцы и СМИ сообщают о российских военных в Киеве - бои идут на севере и северо-востоке города. Украинцы не знают, куда ехать - они боятся, что скоро в стране будет другая власть.
Жительница украинской столицы Ольга Бойко сказала изданию Znak.com, что сигналы тревоги слышны с пяти утра.
«Просто многие поняли, что Россия не остановится на военных объектах», - говорит она.
Женщина рассказала, что многие шокированы попаданием частей ракеты в дом на улице Кошица.
«Я согласна с тем, что они (Кремль и российские войска - прим.) хотят совершить военный переворот, поставить свою власть и заставить нас отступить от демократии и свободы», - говорит о перспективах жительница Киева.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что 25 февраля станет самым тяжелым днем. Он спрогнозировал танковую атаку Россию на Киев.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр несколько часов назад сообщала, что российские военные идут колонной на Киев.
Звучала информация, что Киев будут, в первую очередь, штурмовать силами подразделений из Чечни.