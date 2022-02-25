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Политика
Российские военные захватили машины ВСУ и движутся с колонной грузовиков в центр Киева
25 февраля, 2022 10:35
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Alexander Rekun/Global Look Press
Военные РФ захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины. Об этом заявила заместитель главы Министерства обороны республики Анна Маляр. По её словам, россияне провернули данную аферу, переодевшись в украинскую форму.
«На скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков», - написала она в своем Facebook-аккаунте, добавив напоследок, что все они будут уничтожены.
Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, перечислив основные ошибки, которые допустил лидер Украины Владимир Зеленский, заключил, что Киев будет взят через 72 часа.
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