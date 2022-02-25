Бесславный конец: Вячеслав Володин заявил, что Киев будет взят через 72 часа
Председатель нижней палаты российского парламента назвал три роковые ошибки президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, ситуация развивалась бы сейчас иначе, будь он опытнее, но это даже не главная проблема.
Во-первых, по мнению спикера Госдумы РФ, дело в том, что республика прогнулась под Европу и США, хотя должна была проводить собственную независимую политику. В попытке угодить зарубежным партнерам, Зеленский якобы забыл о благополучии собственных граждан.
Во-вторых, лидер Украины «уничтожил» минские соглашения, так и не обсудив с главами ДНР и ЛНР за одним столом проблемы в республиках и способы их решения. В-третьих, Зеленский стал представлять угрозу для всего мира, размышляя о том, что нужно пересмотреть отказ республики от ядерного оружия.
«Вчера американские СМИ опубликовали прогноз Вашингтона, что Киев будет взят в течение 96 часов. 24 часа уже прошли», - заключил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, заявив напоследок, что бесславный конец карьеры актеры близок.
Напомним, ранее политик назвал ввод войск России на Украину «миротворческой операцией», поскольку иначе Украина не станет свободной и независимой страной.