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Политика
Киеву дали не более 96 часов. После он будет захвачен
24 февраля, 2022 20:24
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Youtube / Washington Post
Столица Украины, Киев, будет взята российскими войсками не в течение ближайших 96 часов. О таком прогнозе со ссылкой на источники сообщило издание Newsweek.
По данным журнала, близкий к украинскому правительству источник согласился с оценкой Соединенных Штатов о том, что Киев может быть захвачен в течение 96 часов. При этом собеседник не считает, что правительство Украины «рухнет».
Также собеседник Newsweek отметил, что украинские силы держатся лучше, ожидалось.
Ранее появились сообщения о захвате Чернобыльской АЭС российскими войсками.
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