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Происшествия
В сети появились сообщения о захвате Чернобыльской АЭС
24 февраля, 2022 20:08
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Чернобыльская АЭС перешла под контроль российских вооруженных сил. Об этом заявила советник командующего Сухопутными войсками ВС Украины Алена Шевцова, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
По её словам, российские войска захватили АЭС, сотрудники станции «находится в заложниках».
Она отметила, что ситуация представляет опасность не только для Украины, но и для Европы.
Ранее о попытке войск РВ захватить АЭС в Чернобыле заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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