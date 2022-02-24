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Политика
В Чернобыльской зоне идут бои за контроль над АЭС
24 февраля, 2022 18:46
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twitter screenshot
Вооруженные силы РФ предпринимают попытки взять под контроль Чернобыльскую АЭС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС», — написал он на своей странице в Twitter.
Согласно сообщению, войска Украины оказывают сопротивление.
«Это объявление войны всей Европе», — подчеркнул Зеленский.
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