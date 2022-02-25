План России - танковая атака на Киев: Антон Геращенко спрогнозировал «самый тяжелый» день для Украины
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что план России - «прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву». Он назвал 25 февраля «самым тяжелым» днем.
Соответствующее сообщение полчаса назад появилось в Facebook Геращенко.
В его публикации говорится: «Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov».
Геращенко отметил, что защитники Киева «наготове».
Ранее в США заявили, что столица Украины будет захвачена в течение 96 часов. Отмечалось, что украинские военные держатся лучше, чем ожидалось.
Напомним, 24 февраля Россия объявила старт военной операции в Донбассе. Однако начались обстрелы разных городов Украины. К вечеру США и Европа ввели санкции, они, в частности, коснулись нескольких банков - ВТБ, «Сбера» и других.