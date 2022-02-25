Новости – Политика
Политика
Источник сообщил о планах штурмовать Киев силами подразделений из Чечни и под командованием Кадырова
25 февраля, 2022 10:48
1 мин
1 мин
Страница Рамзана Кадырова ВКонтакте
Штурм Киева будет осуществляться в первую очередь подразделениями из Чечни. Об этом сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.
По его данным, действия сил будет координировать лично глава ЧР Рамзан Кадыров.
Ранее по неофициальной информации источника из близкого окружения чеченского лидера стало известно, что он вылетел в зону проведения военной операции на Украину. Кадыров даже встретился с чеченскими бойцами.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, а также советник министра МВД страны Антон Геращенко заявили, что 25 февраля - самый тяжелый день для страны. Маляр 50 минут назад сообщила, что российские военные движутся по Украине в сторону Киева. По данным Геращенко, план России - танковая атака на столицу.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости