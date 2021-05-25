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«Офис взорвут»: белорусским оппозиционерам угрожают физической расправой

Антон Мельников
25 мая, 2021 00:20
3 мин
Антон Мельников
25 мая, 2021 00:20
3 мин
Youtube / вДудь
Youtube / вДудь

После того, как в Минске был задержан оппозиционный журналист и сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, в редакцию канала поступило «множество угроз». Об этом в разговоре с «РБК» заявил второй сооснователь Nexta Степан Путило.

Сотрудников обещали «прикончить» на месте. В том числе поступали угрозы взрывом.

«Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Белоруссию не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее», — сообщил Путило.

Он отметил, что аналогичные угрозы в редакцию Nexta уже поступали после августовских выборов президента в Беларуси в 2020 году и последующих протестных акций. Сейчас же «эта волна вернулась».

По словам Путило, сотрудники «резонно» опасаются поступающих угроз и предпринимает действия по их предотвращению. В частности, сотрудники редакции сообщают польской полиции «обо всем подозрительном», а офис находится под охраной правоохранителей.

Также Путило рассказал, что обсуждал возможное задержание с Протасевичем. В том числе велась речь о том, что летать над воздушным пространством Беларуси небезопасно.

«Даже над дружественными Лукашенко странами СНГ это небезопасно, к сожалению», — подчеркнул он.

Тем не менее, приведшие к задержанию Протасевича события стали для команды Nexta «полной неожиданностью».

«Беларусь нарушила все возможные международные нормы, моральное право», — приводит слова Путила «РБК».

Напомним, в прошедшее воскресенье, 23 мая, борт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту. Со стороны представителей белорусской авиации поступили сообщения о возможной бомбе в самолёте. Борт сел при сопровождении военного истребителя ВВС Беларуси.

Последующая проверка показала, что бомбы в самолёте нет, но есть оппозиционный журналист Роман Протасевич. Его задержали и доставили в минское СИЗО.

Информация о бомбе со стороны Беларуси была объяснена получением некоторого письма от «солдат ХАМАС». Сама палестинская группировка обвинения республики отвергла.

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