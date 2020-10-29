Мусульманин рассказал о причинах религиозного теракта во Франции

Telegram-канал «Подъём»

У посольства Франции в Москве проходит акция протеста против заявлений и действий французских властей и президента Эммануэля Макрона. Пришедшие стоят с перечеркнутыми плакатами, на которых написано Charlie Hebdo и кричат «Аллаху акбар!».

Протестующий мужчина, по его собственным словам, пришёл к посольству, чтобы выразить протест против политики, которая наблюдается во Франции по отношению к мусульманам. Мужчина не имеет возможности отправиться к французскому президенту и высказать своё несогласие в лицо, поэтому он пришёл к зданию дипмиссии.

Протестующий пояснил, что карикатуры на пророка Мухаммеда сильно оскорбляют мусульман, при этом многие не могут сдержать себя. Такую точку зрения он выразил в отношении террориста в Ницце, где одна из жертв была обезглавлена.

«Человек может не справиться со своей яростью. Это всё очень сильно оскорбляет. Больше, чем тебе в лицо сказанное оскорбление. И кто-то не справился сейчас с этим – и вот он теракт», - цитирует мужчину Telegram-канал «Подъём».

Напомним, сегодня во французской Ницце человек с ножом убил троих человек. После была совершена схожая атака на полицейских в Авиньоне, а также на посольство Франции в Саудовской Аравии.