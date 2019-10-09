Вы меня слышите, бандерлоги?!

8 октября 1989 года — уникальный момент в истории нашей страны. На экранах появляется Анатолий Кашпировский. На сломе эпох, происходит величайший эксперимент руководителей советского государства. Тестируется психическое состояние народа многомиллионной страны. И оказывается…

Доверчивость многомиллионного населения страны не знает границ

Задумаемся. Люди, воспитанные на манифестах коммунистической партии, философии марксизма и диалектического материализма, готовы внимать «установкам на добро» украинского психотерапевта, отработавшего четверть века в… Винницкой психиатрической больнице.

Нас ничуть не смущало, что само появление персонажей а-ля Анатолий Кашпировский и Алан Чумак, первый из них профессионально владел методиками гипноза, а второй отработал всю жизнь спортивным комментатором, неожиданно открывшим в себе «чудотворные таланты» на сломе эпох, задорно противоречит всем догмам впитанных доселе материалистических учений.

Ещё вчера мы, советские граждане, искренне верили в то, что нельзя смотреть в глаза привокзальной цыганке, которая вполне может заговорить тебе зубы, пока её подручные «выуживают» у тебя из кармана кошелёк.

И вдруг! С покорностью бандерлогов из мультика про «Маугли» поголовно уверовали в то, что слушая уверенный голос «дяди из ящика» или ставя банки с водой (соком, спиртом, мочой, в целебный эффект которой – было время! — мы однажды поверили) можно вылечиться от геморроя, инфаркта, инсульта, родильной горячки, или глиобластомы.

Клиническое невежество населения многомиллионной страны, доведённого до «точки сборки» оравой выживших из ума вождей коммунистической эпохи, достигло нужной «кондиции».

Наша классная во всех отношениях руководительница Лариса Витальевна, оправдывавшая ещё в сентябре сталинские репрессии, залилась горючими слезами, демонстрируя классу пальцы. На них, если верить её словам, пропали какие-то шишки аккурат в ходе трансляции самого первого сеанса встречи с Анатолием Кашпировским.

Материалисты до мозга костей на глазах становились оголтелыми идеалистами, готовыми верить в перемещения во времени, путешествия в миры инопланетян, чудотворное исцеление от входившего тогда ещё «в моду» СПИДа.

Партия и правительство Советского Союза, менее чем за 2 года до своего ухода в историю, подкинули нам сюрприз, создав самую благодатную форму для всякого рода прохиндеев, мошенников, чревовещателей, которым отныне стоило безоговорочно верить простым советским доходягам.

Тестирование советского народа на предмет безоговорочной манипуляции сознанием населения посредством передач, транслируемых на ТВ-экранах, было затеяно отмечающим в этом году 90-летний юбилей тогдашним «министром телевидения» — председателем Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию Михаилом Фёдоровичем Ненашевым.

Впоследствии он много оправдывался и говорил, что появление на экранах Чумака и Кашпировского было всего лишь попыткой… ну хоть как-то сгладить дичайшую атмосферу царившего в обществе недовольства и агрессии.

Мы, действительно, жили, ели, пили по талонам, мечтали о колбасе, сутками выстаивали в очередях за мылом и туалетной бумагой, радовались пробивавшейся через всё ещё не рухнувший железный занавес жвачке, как глотку свободы, и очень остро нуждались в обыкновенном чуде.

Обыкновенной человеческой жизни — с мылом и «сортиркой», побеждённым дефицитом продуктов в магазине и отсутствием необходимости гнать убийственную сивуху из полиэтиленовых пакетов (было и такое!) партия и правительство не могли предложить народу, стоящему на пороге коммунизма.

А чудо? Силь ву пле!

Вера в это чудо была настолько истовой, что её можно сопоставить с верой человека, утопающего посреди океана, в последней отчаянной попытке пытающегося ухватиться за соломинку.

Чёрт с ним, что, на деле, она вовсе не спасительна. Узнав о том, что чудо есть, что хотя бы призрачный шанс на спасение существует, организм даже пребывающего в терминальной стадии онкологического больного мобилизует свои силы. Пациент может вырвать зубами капельницы из вен, уйдя в безудержной пляс.

Председатель комиссии Российской академии наук по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований академик Эдуард Павлович Кругляков, ушедший из жизни в 2012 году, в своей книге писал, что «Эффект Кашпировского» — это неизвестная не то что науке, но даже самим лже-целителям лечебная сила, основанная на вере человека в чудодейственные способности «целителя». Вот только заканчивается она для больных печально.

После первых же показов сеансов Кашпировского телевизионные «кукловоды» чётко осознали, что народ не нуждается в поддерживающих сеансах психотерапевта, как это задумывалось изначально. Прибегать к психотерапевтической помощи в нашей стране — стыд и позор.

За это незамедлительно поражают в правах, ставят на учёт, лишают возможности получить водительские права и охотничий билет и предлагают прожить до конца жизни с ярлыком клинического дегенерата, имеющего право претендовать только на работу дворником (но не сегодня, так как в дворники берут лишь «дешёвых» мигрантов).

А вот приложиться устами к плащанице очередного чудотворца-мессии, став адептом его заверений, установок, наследовать его идеи, понести их по миру с претензией на высокое звание ученика, — это не было стыдно никогда.

«Целители», методику работы которых переняли идеологи новой формации, чревовещающие нам о мнимом величии страны, где десятки миллионов человек живут за чертой бедности, даже не думают скрывать тот факт, что конечной фазой любой «установки на добро» является установка памятника на могилу.

Почему? Да потому что время, которое было потрачено на принятие «горьких пилюль», безвозвратно упущено. А миг кратковременной ремиссии (или, если перекладывать на нашу политическую реальность веры в то, что Россия встаёт с колен, показывая миру «кузькину мать») было таким прекрасным, таким высокопарно-неповторимым…

Как верили мы в чудо, как засыпали или упоительно вращали головами во время сеансов коллективной гипнотерапии в 1989-м! Не тогда ли те, кто стоит за камерой, транслируя нам передачи, вызывающие сон разума, который, как известно, рождает чудовищ, поняли, что на способности российского общества впадать в массовый гипноз хоть от бредовых идей коммунизма, хоть от не менее бредовых концепций особой миссии богом избранного русского народа, которому предначертано спасти мир, можно хорошо заработать?

Нам только кажется, что Кашпировский ушёл с экранов. А на самом деле в наши дни он в каждой передаче, каждом сериале, который рассказывает нам о том, как «морские дьяволы», бесстрашные полицейские, доблестные агенты ФСБ борются с предателями, террористами, агентами влияния, деятельность которых направлена на подрыв безупречной российской реальности.

И мы послушно таращимся в экраны, вращаем головой, захлёбываемся слюной (порой от восторга, порой от ненависти к «украм» и «либерастам», авторам твитов и ретвитов, жалея, что их не расстреляли в зале суда). Мы всегда готовы либо упасть по команде нового чревовещателя, либо пойти вперёд на мины, сражаясь за торжество великих идей русского мира. Всё зависит от того, что нам прикажет делать очередной «чудотворец», терпеливо и методично внушающий россиянам, что у нас всё хорошо. А у них всё очень плохо.

Вы готовы? Берём пульт. Нажимаем кнопку. Включаем.

Там сейчас, наверняка, такая классная история!