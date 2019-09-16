Анастасия Заворотнюк. Время прощания
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Анастасия Заворотнюк. Время прощания

О жизни и творчестве известной российской актрисы на «Русской Планете»

Мало кто знает, что жгучая брюнетка, в жилах которой течёт кровь славных астраханских казаков, появилась на свет… благодаря своему старшему брату. Святослав был почти на 6 лет старше Насти. Был, потому что полтора года назад он умер от перитонита в возрасте 52-х лет.

Ни отец, телевизионный режиссёр-постановщик документальных фильмов Юрий Заворотнюк, ни мама Валентина Борисовна, ныне — народная артистка России, в прошлом — ведущая актриса астраханского ТЮЗа, не планировали заводить детей после рождения первого ребёнка в 1965 году.

Но маленький Святослав твердил: «Хочу сестру!». И во многом благодаря этому очень необычному упорству паренька, мечтавшего о сестрёнке, появилась на свет 3 апреля 1971 года Настя.

Имя дочери выбирал отец. Папа мучительно долго думал  о том, как назвать малышку, а потом взгляд его упал на экран телевизора, где как раз демонстрировались мультфильм «Аленький цветочек». Помните? «Настенька!» — с придыханием повторял монстр, взывая к девице, сущему ангелу, и она, повинуясь этому зову, шла, чувствуя сердцем, что никакое это не чудовище, а самый что ни на есть прекрасный принц. 

В жизни актрисы Анастасии Заворотнюк будет много принцев. И за романом с каждым из них будет, затаив дыхание, следить телевизионная российская братия, очень охочая до интимных подробностей из жизни звёзд. А мы решили в эти непростые для жизни родных и близких Анастасии минуты, просто вспомнить о её детстве, периоде становления. О нашей прекрасной няне, в общем

Девчонка родилась красавицей. Но всё детство считала себя едва ли не «гадким утёнком». С комплексами Настеньке помог справиться отец, который, был главным мужчиной в её судьбе.

Проведя детство за кулисами и в зрительном зале астраханского ТЮЗа, Настя Заворотнюк решила стать актрисой значительно раньше, чем научилась правильно выговаривать это слово.

Для любого актёра ТЮЗ — это «кладбище персональных надежд в костюме ёжика». В актёрских училищах и университетах все хотят стать Гамлетами и Жаннами д’Арк. Настя свято верила в то, что астраханский ТЮЗ – это центр советской театральной жизни. Не пропускала ни одного спектакля. Знала все роли наизусть. И когда кто-то из актёров забывал текст, из зала раздавался бойкий голос Настеньки, дававшей, словно заправский суфлёр, точную реплику.

Зрители смеялись до упаду. А за кулисами уже бесновался ассистент режиссёра.

— Выведите Заворотнюк! Выведите её из зала!

Но, конечно же, это было не всерьёз.

Иных детей загнать в самодеятельность, театральные кружки и музыкальные школы бывает не так-то просто. Но Настя, не дожидаясь родительского соизволения, приходила туда самостоятельно. А когда в пионерском лагере, по традиции, устроили вечер детской самодеятельности, бойкая девчонка, преодолевшая застенчивость благодаря режиссёру-отцу, отработала не только свои номера, но и «пристроилась паровозиком» к исполнению номеров других детей. Хоть и не должна была принимать в них участия.

У публики это, опять-таки, вызвало восторг. А у брата Святослава, который был вынужден буквально уволакивать сестрёнку со сцены, смущение

Конечно же, в последних классах школы она мечтала о театре. Но, частенько глядя на мать, не питала иллюзий, понимая, что годы и даже десятилетия пребывания в какой-нибудь уездной или даже областной труппе без интересных ролей могут быть очень мучительны. Детские комплексы перебороть удалось. А вот юношеские…

Ей, красавице, потомственной астраханской казачке, почему-то казалось, что она хуже других девчонок и в театральном институте с такой внешностью делать нечего. Именно поэтому 1988 году Анастасия Заворотнюк…

Чуть не стала учителем

На истфаке Астраханского педагогического факультета Настя поняла, что не хочет провести жизнь с мелом и тряпкой в руке. И понимание того, что лучше попытаться и впоследствии пожалеть, чем не попробовать вовсе и пожалеть, было пронзительным.

Зайдя в деканат, Настя решительно написала заявление и забрала документы.

В Москву, в Москву!

Отец, видимо, чувствуя, что дочь выросла настоящей красавицей, имя которое будут знать миллионы, благословил Настю на штурм театральных вузов. А вот актрису-маму волновать не стали.

— И чего тебе летом дома не сидится? — осторожно поинтересовалась Валентина Борисовна утром в день исторического отъезда.
— Отправляют на археологические раскопки, — уверенно соврала дочь.

А в сумочке дожидался часа отправления билет на поезд «Астрахань-Москва».

«Ну, какая из вас актриса?»

Услышала она от членов приёмной комиссии ГИТИСа. И решила, что её попытка стать знаменитой и счастливой раз и навсегда увенчалась неудачей. Разувериться в своих силах не дал папа. И в 1989 году 18-летняя Настя подала документы в школу-студию МХАТа, где её охотно взял на курс Авангард Леонтьев.

Мама «Маленькой Веры», актрисы Натальи Негоды, режиссёр Тамара Петровна Павлюченко, в 1992 году, взялась экранизировать роман Владимира Набокова «Машенька». Роман был создан в берлинский период жизни писателя. Машенька – это не столько реальная женщина, сколько образ покинутой эмигрантами России, без которой жизни нет. И вот с этого образа девушки-мечты начинается кинематографическая карьера 21-летней Анастасии Заворотнюк.

На следующий год Настя сыграла бродвейскую проститутку Лизку в комедии «Лихая парочка». Молодая актриса также была занята в спектакле «Дон Жуан». Её пригласили в «Табакерку», где партнёром Заворотнюк по сцене в спектакле страсти по Бумбарашу стал сам Андрей Миронов.

То была постановка Владимира Машкова, который отличался нечеловеческим темпом и стилем работы над постановкой. И… когда очередная актриса ему не подошла, Настю осторожно предупредили:

— Человек тяжёлый, но выжить можно. У тебя будет минут 40, показать, на что ты способна.

Настя вышла на сцену. И сыграла отрепетированный накануне кусочек роли Вари, девушки с трагической судьбой из «Бумбараша». Машков был весьма впечатлён. И всё случилось.

Льстило ли ей, что Олег Павлович Табаков по окончании школы-студии МХАТ пригласил её в свою феноменальную «Табакерку»? Вне всяких сомнений. Но что такое театральный артист, не прославленный на многомиллионную Россию кинематографом? Вопрос риторический

1994-й. Праздновали день рождения молодого Евгения Миронова, аккурат выходившего после «Анкора…» на пик славы. В театре был устроен капустник, на котором за привлекательной во всех отношениях Настей увязался пьяный хулиган. Кто знает, что бы случилось, если бы не обрусевший бизнесмен из Германии Олаф Шфарцкопф, зашедший в костюмерную выразить своё восхищение вместе с приятелем. Иностранцы отбили девушку у хулигана, а вскоре герр Шфарцкопф стал тем самым «первым принцем», который соблазнил девушку посмотреть, как живут побеждённые немцы в своих загнивающих Европах.

В 1994 году Заворотнюк уехала с мужем в Германию. А спустя год вернулась в Москву. Ну, не живётся там, в землях немецких, русскому человеку, а тем более — женщине.

Как-то в новогодний вечер Настя ловила машину и вдруг… у её ног тормознула роскошная инормарка. За рулём сидел весьма симпатичный новый русский.

Деньги за проезд он с девушки брать категорически отказался, и в знак благодарности она пригласила его прийти на спектакль с супругой. Он пришёл без жены. Хотя и был несвободен. А потом… ещё раз пришёл, уже на следующий день. И ещё.

Четвёртый день стал для молодых людей точкой невозврата к прежней жизни. Женатый Дмитрий сделал замужней Насте предложение. Свою свадьбу они тихо отпраздновали вдвоём. В 1996-м молодожёны уехали в США. В этом же году, когда актрисой была предпринята повторная попытка начать жизнь на чужбине с нуля, родилась её старшая дочь Анна. А в 2000-м — сын Майк

Все эти годы Анастасия пыталась жить не только на две страны, но и «на две профессии». В США она была риелтором. В Москве – актрисой. Ни там, ни там особых успехов не было. Но были дети — счастье матери. Она почти смирилась с тем, что в оставшиеся годы ей придётся выполнять роль «берегини домашнего очага». И хотела уйти из профессии. По меньшей мере, из актёрской.

И вдруг! Поступило предложение  «попробоваться» на главную роль.

— Что за роль? – буднично поинтересовался супруг.
— Какой-то ситком, какая-то няня Вика, - отмахнулась Настя.

И он не смог сдержать усмешки, которая больно ранила её.

А ведь «ситком» назывался «Моя прекрасная няня». На главную роль, куда до этого пробовались, на секундочку, 1500 актрис, Заворотнюк подошла сразу же.

Узнав о том, что няня — украинка, она выдала уморительный спич. У присутствовавших на площадке, в том числе, у режиссёра, проба вызвала приступ смеховой истерии и безудержный восторг. «Прононс» хохлушки контрастировал с блистательной внешностью «прекрасной няни». И… это было «что-то с чем-то»

Ну, кто мог подумать, что «какой-то ситком», пусть даже с главным гардемарином Всея Руси Сергеем Жигуновым в главной роли, принесёт такой бешеный успех.

После первых же серий комедийной истории в образ Вики Прутковской, эдакой «разбитной украинской Мэри Поппинс» из Западного Бирюлёво, влюбилась вся вечерняя телевизионная аудитория страны.

Сериал «Моя прекрасная няня» шёл на канале СТС с 2004 по 2009 год. В очень незатейливом, по сути, проекте приняло участие колоссальное количество отличных русских актёров, явивших палитру уникальных работ.  Были задействованы десятки приглашённых знаменитостей, выступивших в роли самих себя.

Имена многих героев стали почти что нарицательными. А ещё интерес к этой «комедийной мылодраме» подогревался сводками с «любовных фронтов» Жигунова и Заворотнюк. С подачи бульварных СМИ их нарекли самой красивой парой России. Но спустя два года интенсивного во всех отношениях романа… они разбежались.

Расстроенный гардемарин, комментируя ситуацию, заявил, что: «Утратил интерес к Заворотнюк, как к женщине и как к человеку». Сергей вернулся в прежнюю семью и с головой ушёл в работу, выступив в роли режиссёра. Жигунов взяд моду не расплачиваться ни с бесправными членами съёмочных групп, ни с влиятельными партнёрами, подойдя на сегодняшний день к грани фактического банкротства

Ходят очень упорные слухи, что роман Жигунова и Заворотнюк был постановочным, созданным в рамках PR-компании «Прекрасной няни». Так это или нет? Если да, то сделано это было очень профессионально. Ситком от компании «Амедиа» стал по-настоящему успешным проектом, развлекавшим население России добрую пятилетку. Особенно «доставлял» аудитории последний сезон, когда Заворотнюк и Жигунов официально «разочаровались друг в друге», но вынуждены были изображать кульминацию лирических отношений в сериале.

«Пора кончать», — решили, наконец, в Amedia, где поняли, что выжали из проекта всё. И после шести сезонов, сериал закончился упоительным хеппи-эндом. Ну и отношения звёздной пары с ним. 

Настенька горевала не долго и на съёмках «Танцев на льду» встретила своего последнего принца — 37-летнего фигуриста Петра Чернышова, с которым связала свою судьбу. В прошлом году у 47-летней актрисы родилась дочь Мила.

Актрисе удалось сделать то, что удаётся немногим актёрам. Благодаря сериалу «Моя прекрасная няня» и скандалам, которыми опутано её имя, фамилия «Заворотнюк» стала нарицательной, известной всем жителям России. Кто-то испытывал к Насте зрительский пиетет, кто-то смотрел с нескрываемым вожделением, кто-то ждал очередного скандальчика или статейки о её личной жизни в глянцевом журнале

Инерции успешного проекта и громкого скандала 10-летней давности хватило на все последующие десять лет. Настя продолжала сниматься в проектах разной степени успешности. Какие-то из них были более успешными. Какие-то просто являлись примером виртуозного режиссёрского распила выделенных на проект средств (так и не вышедший пока что «Каспий 24», съёмки которого велись в Астрахани).    

Ни один из этих проектов не превзошёл по уровню скандальности и популярности «Няню». В 2019 году у Анастасии Заворотнюк были замечены два тревожных симптома. Вначале кто-то из ушлых поклонников таланта высмотрел на её теле рубцы, остающиеся после биопсии загрудинных узлов. Так делают при подозрении на опухоль головного мозга. А затем стали очевидны изменения во внешнем виде актрисы. Схожая прибавка в весе была у рано ушедших из жизни от коварной глиболастомы головного мозга Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского. Недуг неизлечим и не операбелен, так как опухоль прорастает сквозь ткани головного мозга. И оперировать в такой ситуации не возьмётся даже доктор Лектер.

Агенты актрисы бубнили, что с ней всё прекрасно, словно заправские дикторы российского телевидения во время сибирских пожаров. А затем вездесущий телеграмм-канал Mash прояснил ситуацию, рассказав всему миру, что прекрасная няня находится в терминальной стадии коварного заболевания

Кто-то было дёрнулся вопросить, дескать, не является ли всё происходящее инсценировкой, как роман с Жигуновым? Нет. В последние во всех смыслах дни у Анастасии Заворотнюк, от которой отказались зарубежные специалисты, глубокая и, похоже, безвозвратная кома. Она не может самостоятельно дышать, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Из-за этого развиваются типичные для больных на ИВЛ осложнения — полиорганная недостаточность и пневмония.

Два дня назад к Насте врачами были срочно вызваны её близкие. Папы уже нет 5 лет. Но есть мать, старшие дети, любящий муж. Есть маленькая Мила, которая не понимает, почему её мама сейчас не с ней. Обычно врачи так поднимают родственников «по тревоге», когда наступает время прощания и больной может уйти в любой момент. Но хочется верить, что время прощания ещё не наступило.

Такая история.

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Места: Россия
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