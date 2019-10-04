Мосгорсуд против решений пленума Верховного суда и указов Владимира Путина

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляцию на приговор блогеру Владиславу Синице. Ранее Пресненский районный суд приговорил Синицу к 5 годам колонии за опубликованный в соцсети текст:

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше – ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка приходит компакт-диск со снафф-видео».

Приговор получился резонансным с учётом того, что за реальное убийство ребёнка по неосторожности в России можно получить три года химии, а за ни к чему не обязывающий пост, который, согласно экспертизе, получился экстремистским, целых пять лет.

Синица является единственным фигурантом московского дела, который осуждён по «русской» — 282-й статье УК РФ — и получил максимально длительный срок. Власть не поленилась и нашла двух «потерпевших». Александр Андреев и Артём Тарасов служат в «Росгвардии».

Оба сотрудника силовых структур, якобы, прочитав пост Синицы в сети, вдруг поняли, что опубликованные в интернете слова блогера являются прямой угрозой безопасности их вполне половозрелым дочерям-студенткам.

Эти двое вместе со своими исстрадавшимися от ужаса жёнами и детьми смотрятся ничуть не менее позорно, чем росгвардеец Александр Лягин, который вывихнул руку о никого не трогавшего, не принимавшего участие ни в каких митингах актёра Павла Устинова. Напомним, ему приговор буквально на днях смягчили, заменив 3,5 года реального срока на 1 год условно.

Ситуация абсурдна до ужаса. В случае с Устиновым росгвардейцы, выполняя план по загрузке своего автозака, намяли бока своему бывшему коллеге, который, если верить его интервью «Радио Свобода», искренне полагает, что в своей основной массе «полиция борется с настоящими экстремистами». Сам Устинов, при этом, «мечтал в детстве быть спецназовцем», потому что его «привлекало уничтожение террористов».

Устинов для «росгвардейцев» в доску свой. Он не из числа строптивой актёрской братии, оппонирующей сегодня происходящему и категорически не желающей вновь пережить 1937 год. Вежливо поблагодарив за поддержку всех тех, кто «вписался» за него во флешмобах и одиночных пикетах, он заявил, что не хочет «мараться в политических делах».

Ну, а Синица? Тут дело другое. Синица явно «сочувствующий», что следует из его твита. И вот тут возникает главный вопрос.

Почему Мосгорсуд пренебрегает ещё 8 лет назад опубликованными решениями Верховного суда? Его пленум настоятельно рекомендовал в своём постановлении № 11 от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» считать, что преступление, квалифицированное по статье 282 УК РФ может быть совершено

«только с прямым умыслом с целью возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо… социальной группе».

Ну, во-первых, считать «социальной группой» представителей органов власти — это тот ещё оксюморон. И тем не менее, в России они являются социальной группой.

Когда началось это мракобесие?

Первым осуждённым за пост в интернете стал рыжий блогер Савва Терентьев, заявивший, что представители органов охраны правопорядка (цитата) «самые тупые, необразованные представители жив(отн)ого мира», и предложивший «в центре каждого города России, на главной площади (в Сыктывкаре — прям в центре Стефановской, где ёлка стоит) […] сжигать по неверному менту»

Произошло это подзабытое событие в теперь уже далёком 2007 году. Местом «экстремистской исповеди» 22-летнего паренька стала его персональная страница в «Живом журнале».

Перед судом он предстал по обвинению в разжигании ненависти и вражды по отношению к социальной группе… «неверные менты».

Получивший за куда более, чем у Синицы, экспрессивный пост с прямым, как ни крути, призывом к физическому уничтожению представителей органов правопорядка, «первопроходец интернет-экстремизма», «ответил за слова», получив год условно.

Европейский суд по правам человека счёл уголовный приговор откровенным нарушением права на свободу выражения мнений. Именно это позволило Савве покинуть Россию, навсегда войдя в её историю в качестве «интернет-экстремиста-первопроходца» и получить политическое убежище в Эстонии в качестве одного из борцов с режимом Путина.

«Борец с режимом» из Саввы, откровенно говоря, точь-в-точь такой же, как «экстремист-уголовник» из Синицы. Но ситуация, когда человек получает уголовную судимость ни за что, безусловно, даёт ему полное моральное право спасаться от высосанного из пальца решения суда, защищающего именно коррумпированную часть МВД («неверных ментов», как чётко было сказано в message Терентьева) этим постыдным приговором.

Тогда, в 2007 году, судебно-полицейской системой ещё не был отлажен механизм фальсификационной экспертизы, с помощью которой сегодня, 12 лет спустя, можно пачками отправлять людей в тюрьмы

хоть за реально выраженное несогласие с внешней и внутренней политикой президента Владимира Путина

хоть за возмущённый вопрос в бухгалтерии «А почему сегодня опять задержали зарплату?!».

Если, конечно, вопрос этот был задан не с толикой угодливой застенчивости в глазах, а именно с гневной — «вопросительно-восклицательной»! — коннотацией, что может быть трактовано, как отсутствие должного пиетета к социальной группе «недобросовестные работодатели РФ».

Мягкий приговор Терентьеву был обусловлен тем, что экспертиза проводилась не марионетками, а учёными Сыктывкарского государственного университета под руководством Натальи Станиславовны Сергеевой, сделавшей вывод об… отсутствии в посте призывов к разжиганию социальной вражды.

Лишь по настоятельной просьбе правоохранительных структур была проведена повторная — не лингвистическая, а «социогуманитарная» — экспертиза, наконец, обнаружившая «признаки разжигания социальной вражды». Это и стало краеугольным камнем обвинительного приговора.

Суд отказался принять во внимание опросы Левада-центра, свидетельствовавшего, что Савва Терентьев был резонёром мнения народных масс, в большинстве своём не доверяющих и не российской милиции, но, всё же, постеснялся ломать молодому парню жизнь реальным сроком.

Однако после этого российское правосудие действовало с «горлопанами-экстремистами» по принципу «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!», воспетому в стихотворении «Косарь» русского поэта XIX века Алексея Васильевича Кольцова.

На декриминализации 282-й статьи УК РФ настаивал в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский, доходчиво объяснявший, что под статью можно подвести любое критическое высказывание в адрес власти или любого из её представителей:

— Не нравятся цены на ЖКХ? Вы экстремист! — говорил, помнится, тогда Жириновский. Но, увы, одиозный депутат и его фракция остались тогда в меньшинстве.

Доводам народного избранника внял Пленум Верховного Суда Российской Федерации, как уже сказано было выше, запретивший прямо судить за слова «без преступного умысла».

А был ли у Синицы умысел? Или его заказали «чисто за слова»? Ни следствие, ни суд не исследовали мотивы этого человека. Похоже для Пресненского и Московского городского суда в преддверии вынесения ими решений, они были не так уж важны.

В деле Синицы, опять-таки, две противоречащих друг другу экспертизы. Первая сделана человеком, имеющим образование учителя математики. Это Наталия Крюкова, не понятно какое отношение имеющая к данному виду экспертизы. Она узрела в словах блогера призывы к насилию в отношении представителей власти.

Вторая, выполненная в недрах (!) Института криминалистики ФСБ, призывов к насилию и угроз жизни дочерям потерпевших Александра Андреева и Артёма Тарасова со стороны Владислава Синицы не обнаружила. Впрочем эксперты института криминалистики отметили, что в твитах блогера разжигание ненависти к силовикам, всё же, имело место.

Суд, имеющий у нас, как водится, неизменно обвинительный уклон, весьма парадоксально принял во внимание доводы наиболее устраивавшей его экспертизы.

Почему именно на угрозы насилием делается такой вполне себе маниакальный упор в приписывании людям статьи 282 УК РФ? Ответ прост!

В конце 2018 года президент России В.В.Путин подписал закон, который переводит разжигание ненависти в категорию административных правонарушений (статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях).

Уголовная ответственность за разжигание ненависти теперь наступает только если в течение полугода, гражданин «зажёг» повторно после полученной «административки».

А вот пункт а) статьи 282.2 (деяния «с применением насилия или с угрозой его применения») в данной ситуации крайне необходим для показательной расправы над Владиславом Синицей в угоду Виктору Золотову, не понёсшему почему-то (вот ведь – удивительно!) ответственность, за разжигание ненависти с использованием средств массовой информации к оппозиционеру Навальному, из которого он год назад обещал сделать «сочную отбивную».

Впрочем, глава Росгвардии Виктор Золотов не первый представитель власти, который анонсирует угрожает расправой, спокойно оставаясь на посту. Ещё один высокопоставленный чиновник, призывавший «размазать печень митингующих по асфальту» 7 лет назад, всё ещё занимает свой пост, а не делит шконку в Лефортово с «пацанами».

Немудрено. «У сильного всегда бессильный виноват». И власть, демонстрируя силу, отыгрывается на самых слабых – простых людях, присуждая им реальные сроки.

Но это лучше всяких постов в интернете разжигает ненависть к ней и охраняющей её опричнине.

Есть шанс на то, что Верховный суд даст судам нижестоящих инстанций острастку. Но он минимален. Зато совершенно очевидно, что скажет ЕСПЧ.

Для всего мира мы продолжаем быть страной-пугалом. Захлебнувшись в океане репрессий, 80 лет назад, Россия с нетерпением ждёт «второго дубля», рукоплеща судам, которые всерьёз штрафуют и сажают за разжигание ненависти к «социальным группам»:

«руководство Российской Империи»

«таджикские наркоторговцы»

«региональная власть Татарстана»

«безумный кремлёвский режим».

Это не шутка. Реальные факты. Продолжая эту вакханалию, страх и молчание недовольной части общества вызвать можно, а вот уважение к власти — нет.

Такая история.