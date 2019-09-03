Жизнь ребенка в России ценится меньше поста в сети

Отлаженные механизмы отечественного правосудия в очередной раз вышли из берегов здравого смысла. Пресненский районный суд Москвы внял просьбам государственной обвинительницы, запросившей шесть лет колонии для подмосковного менеджера Владислава Синицы, якобы, разжигавшего своим постом ненависть и угрожавший насилием «детям силовиков».

Судья Катерина Кириченко провела судебное следствие ровно за сутки, выслушав доводы обвинителя и показания «потерпевших» — Александра Андреева и Артема Тарасова. Лица этих мужественных гвардейцев намекали на то, что с Twitter-ом они познакомились в тот момент, когда следователь предложил им быть «терпилами» по данному делу.

Сотрудник «Росгвардии» Александр Андреев, который служит в органах внутренних дел с 1994 год, путаясь с датами, рассказал в суде пронзительную историю о том, что 1 августа он пришёл домой, поужинал, зашёл в «Одноклассники» почитать новости. Неожиданно оказался в своём твиттере, где «регистрировался не помнит как» и, увидев призывы похищать детей росгвардейцев с полследующей расправой, обеспокоился за студентку-дочь.

— Вы расценили это как угрозу? – спрашивали у Андреева в суде.

— Расценил, как угрозу! — божился он.

Но сколько не шевелил губами, так и не смог в ходе судебного заседания вспомнить свой никнейм в Twitter, в итоге, признав, что наткнулся на твит подсудимого, вбив в поисковик слова «Макс Стеклов» (никнейм подсудимого Синицы).

Ну, как в воду глядел, что именно астрактный и никому не известный Макс Стеклов будет писать угрозы в адрес его 20-летней дочери.

«Гениально!» — так говорил в фильме про мушкетёров кардинал Ришелье, выслушивая откровенный бред своих гвардейцев XVII. Будь его преосвященство жив, он бы намекнул, что с таким же успехом можно было бы «погуглить» по запросу «снафф росгвардия смотреть онлайн». Не исключено, что Google и Яндекс вывели бы по данному запросу на страницу, с чужой дочерью примерно этого же возраста

Вот момент, где неизвестный «герой-росгвардеец» наносит жестокий удар задерживаемой Дарье Сосновской в печень.

Сравнительный анализ показывает, что примерно так же действуют некоторые герои упомянутых выше видеоматериалов, выложенных в социальной сети «ВКонтакте».

Коллега Александра Андреева, гвардеец Тарасов, не был оригинален и твердил заученную формулировку: «Воспринял твит, как угрозу!».

Что же написал подсудимый?

Он, на свою беду, всего лишь позволил себе порассуждать о том, что будет — в теории! — если деанонимизировать представителей силовых структур.

Справедливости ради, стоит отметить, что предположение достаточно циничное, вызывающее, если не дерзкое, но… не более того. Если кто не знает, что такое «снафф-видео», то напомним, что это запись, содержащая сцены убийства живого человека или имитирующая процесс насилия над ним. В общем, похоже на то, что транслировали во время репортажей с митингов по федеральным каналам на всю страну.

Мы попробовали поискать снафф в сети. «Вконтакте» пестрит аккаунтами, где снафф представлен «в самом широком ассортименте». Как он снимается? В имитационном или «всамделишном» режиме?

Никто не знает. Но страниц с насилием море. И ликвидировать «Вконтакте», как цитадель трансляции сугубо порнографического контента или контента «порно + снафф» никто не спешит. Полицию и Роскомнадзор, видимо, всё устраивает. А вот пост Синицы – нет.

Он был размещён 31 июля, хотя гвардеец Тарасов в своих показаниях говорил, что, дескать, даже 27 июля. А уже 3 августа за блогером пришли. 5 августа молодому человеку было предъявлено обвинение о возбуждении ненависти к группе лиц с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК).

Немного истории

Статья № 282 была введена в Уголовный кодекс РФ в канве ФЗ «О противодействии экстремизму», который разрабатывался ещё при Ельцине, а принят был при «раннем Путине» — летом 2002 года.

Многие юристы указывают на юридическую несостоятельность данной статьи. 282-ю разрабатывали под благим предлогом общефедеральной борьбы с ксенофобией, якобы, для искоренения расизма и национализма. Хотели как лучше. Получилось как всегда.

Сегодня 282-я — уникальное орудие цензуры и универсальный инструмент подавления любого инакомыслия

Подвести под неё можно всё, что угодно. Фраза «Проклятая погода! Я опять промочил ноги!» вполне может быть трактована как попытка разжигания ненависти к сотрудникам Росгидромета, который выдали «опять неправильный прогноз».

Первым предложил отменить эту статью Владимир Жириновский. Словно капитан Очевидность Владимир Вольфович констатировал: под эту статью можно подвести любое критическое высказывание, не понравившееся власти.

Именно ЛДПР ещё в 2010, а затем и в 2016 году, выступала в Госдуме с инициативой отмены 282-й статьи. Владимир Вольфович здраво указывал на её политический характер:

— В довоенном уголовном кодексе были такие понятия, как «кулак» и «антисоветчик». Под них можно было подвести абсолютно любого человека. Всё, что вы говорите в быту, в любом выступлении можно подвести под эту статью! Не нравится повышение цен на ЖКХ? Всё, можно сажать всех. Рассказал анекдот про чукчей? Экстремист! Про евреев? Про русских? В тюрьму! Высказались в отношении религиозной группы? Туда же!

В октябре 2018 года от судейского маразма и порочной правоприменительной практики длиной в 15 лет устал не только Жириновский, но и президент Владимир Путин, который внёс в Госдуму предложения по частичной декриминализации 282-й.

Глава российского государства отметил, что необходимо исключить случаи привлечения к уголовной ответственности людей за те деяния, которые

а) Совершены однократно

б) Не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства

«Ну, раз сам Путин сказал!»

Иными словами: «попался» на выражении не понравившихся властям дум в первый раз – «административка». И лишь во второй раз – «уголовка». Госдума приняла законопроект единогласно. В первом чтении 15 ноября, во втором — 18 декабря 2018 года.

Одной рукой ослабив цензорскую удавку, государство успешно затянуло её другой, приняв спустя несколько месяцев закон об ответственности за оскорбление власти и государственной символики.

Теперь если кто-то, узнав о деле Ивана Голунова, которому полиция подбросила наркотики за попытку объективного расследования дел похоронной мафии, в душевном порыве напишет «В полиции работают сволочи!», можно ответить и по 282-й, и по закону об оскорблении органов власти и государственных символов. Такая полиция – это символ власти.

Что любопытно? Пакет законопроектов Льва Шлоссберга, руководителя псковского филиала партии «Яблока» о «неуважении власти к народу» почему-то до сих пор не принят

Приговор Синице, выпорхнувшему со своими суждениями 31 июля, демонстрирует, что по «скорострельности» российское правосудие приблизилось к стандартам судов-троек образца 1937 года («вчера задержали – сегодня осудили – завтра расстреляем»). Между задержанием и оглашением несоизмеримого деянию приговора прошло всего 33 дня.

Почему же несоизмеримого? Потому что 23 апреля 2017 года некто Ольга Алисова, управляя автомобилем Hyundai Solaris, насмерть сбила 6-летнего Алёшу Шимко — паренька из Балашихи, сына сотрудника Росгвардии, которому уже никогда не суждено стать взрослым

Разговаривая по телефону, Алисова развила в жилой зоне скорость, с которой ездят на проспектах, и задавила несчастного малыша, который шёл с детской площадки к подъезду своего дома. Она протащила его, истекающего кровью по асфальту 10 метров. Остановилась лишь после истошных воплей очевидцев.

У Алисовой нашлись связи. В том числе, в тех кругах, с которыми побаивается связываться без острой необходимости наша власть. Паренька посмертно оболгали на всех федеральных каналах, в печатных и, само собой, интернет-СМИ, сказав, что он был… пьян в момент ДТП.

Профан-эксперт, нарушив порядок проведения экспертизы, установил факт наличия в крови 6-летнего мальчишки 2,7 промилле алкоголя — дозы, эквивалентной 300 грамм водки.

За эту вопиющую халатность «светивший лицом» на экране «эксперт» Михаил Клейменов получил всего 10 месяцев исправительных работ. Десять месяцев за убийственную ложь в отношении ребёнка вашего же, росгвардейцы, сотрудника. Отец, гвардеец Шимко, выбежал из зала суда, даже не дослушав приговор. А куда он побежал? Туда, где легче думать, в какой стране живёшь и служишь?

А сколько дали Алисовой? Может, хотя бы столько, сколько сегодняшнему блогеру Синице – 5 лет?

Суд приговорил Алисову к 3-м годам колонии-поселения, но уже в апреле 2018 года она обратилась в Железнодорожный городской суд, прося отсрочку от вполне символического наказания. Оставьте, дескать, на свободе до достижения дочерью 14-летнего возраста.

Но и без отсрочки, в которой ей, к счастью, отказали, Алисова выйдет из своей колонии со дня на день, не забыв заехать в ГИБДД за водительским удостоверением. Ведь прав её лишили всего на 2 года

Росгвардия, вы видите разницу?!

за реальное убийство ребёнка вашего сотрудника дали 3 года

за твит о том, что в случае деанонимизации работников Росгвардии ваших детей могут (ещё раз – могут, что само себе является не деянием, а лишь предположением) убивать – 5 лет колонии

В попытке понять логику правосудия, мы бросились к юристам с просьбой прояснить ситуацию.

Александр Иноядов, адвокат юридической компании BMS Law Firm, прокомментировал ситуацию так:

— В первом случае преступление носило неосторожный характер по отношению к наступившим последствиям и, несмотря на скандальность ситуации, относится к преступлениям средней тяжести. Во втором случае действия блогера квалифицированы по ч. 1 ст. 282 УК РФ, по которой верхний предел наказания в виде лишения свободы составляет 5 лет, то есть это преступления одной категории. Однако в отношении блогера, возможно, не были установлены смягчающие обстоятельства, что не позволило применить к нему положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Кроме того, судом не установлено оснований для условного осуждения в каждом из случаев. Назначение же предельного наказания блогеру, возможно, будет являться основанием для смягчения наказания в случае обжалования приговора.

— Но часть 1 статьи 282 УК РФ предусматривает наказания за действия. Почему же речь идёт о возбуждении ненависти или вражды, если блогер лишь предположил в своём посте, что может случиться, если произойдёт деанонимизация работников правоохранительных органов? Не подменяется ли с точки зрения уголовного права понятие в данном случае — конкретное действие, совершаемое человеком, и предположение о том, какие действия могут быть совершены совершенно иными людьми, в случае наступления определённых обстоятельств?

— Вопрос виновности блогера решался судом, исходя из достаточно широкого для трактовки содержания диспозиции ст. 282 УК РФ. В любом случае, обоснованность приговора будет предметом оценки вышестоящего суда. Данное понятие не подменяется в этом конкретном случае.

Ну, что тут скажешь? Корпорация силовиков защищает себя. Синица лишен свободы на 5 лет, хотя суд вышестоящей инстанции, возможно, смягчит наказание. Ну, хотя бы лет до трёх, которые «выписали» за убийство Алёши Шимко Ольге Алисовой.

Но ведь приговор этот совсем не для Синицы. Приговор для нас

Он целиком и полностью в мейнстриме последних преобразований. Дескать, не согласен с властью? Не уважаешь «человека в форме»? Держи свою двушечку или пятёрку. Уж лучше б ты ребёнка переехал во дворе. Было бы как-то… попроще, что ли?

Но уважение завоёвывается совершенно другими методами. И уважать ли бойцов, которые умело избивают мирных граждан, а в ходе противостояния с террористами, спустившимися с гор, настолько профессиональны, что допускают гибель 333 заложников, каждый решает сам. Пусть и молча.

Такая история.