Династия оппозиционеров Ефремовых

Детство и юность Олега Ефремова прошли на Арбате. Вместе со своим двоюродным братом, впоследствии ставшим театральным режиссёром и художником, мальчишки вырезали кукол, устраивая весёлые представления.

Чуть позже Олега приняли в театральный кружок при Доме пионеров, где мастерству актёра обучала ученица легендарного Михаила Чехова. Вместе с Олегом в этот кружок ходил пасынок Михаила Булгакова Сергей Шиловский.

Олег частенько наведывался к Булгаковым, в их дом в Нащокинском переулке.

Благоговения перед гением Булгакова парнишка не испытывал. Книг «Мастера» в довоенные годы он не читал и не мог прочесть. Да и главное произведение Михаила Афанасьевича Булгакова — «Мастер и Маргарита» — увидит свет лишь в 1966 году, принеся своему автору известность мирового масштаба. Став режиссёром, Олег Николаевич отплатит «дяде Мише» с лихвой, воплотив его великие произведения на сцене «Современника», МХАТа.

Поступлением в школу-студию МХАТ Олег грезил и был зачислен на курс выдающегося, четырёхкратного лауреата Сталинских премий Михаила Кедрова и не менее легендарного актёра и режиссёра, удостоенного двух Сталинский премий – Василия Топоркова.

Клятва на крови

Это вовсе не байка. Учение Станиславского было для молодого Ефремова религией, которой первокурсник присягнул, скрепив вместе с «друзьями и соратниками», постигавшими алгоритмы театрального искусства, клятву кровью.

Во МХАТ не взяли даже статистом

Это было жестоким ударом. Мечты рухнули в одночасье. Казалось, годы, которые посвящены школе-студии, прожиты напрасно, зря. Но Олег Ефремов не сдавался. Оказавшись «отлучён» от МХАТа, он произнёс свои ставшие легендарными впоследствии слова:

«Ну, ничего, я еще въеду туда на белом коне!»

Это случится несколько позже, а пока Олег Николаевич на долгих 8 лет становится актёром Центрального детского театра, где он демонстрирует лидерские качества и навыки, возглавляя… комсомольскую организацию.

Вотчиной молодого Ефремова будут не только спектакли, но и капустники, стенгазеты. Бурная комсомольская жизнь кипит с «9 до 5», а с «5 до 9» молодой актёр ведёт вполне бесшабашную жизнь — дружит, влюбляется, играет в карты, выпивает.

Высокий, статный, с удивительной улыбкой и добрыми глазами молодой парень производит сильное впечатление на представительниц противоположного пола. И становится душой компании. Взгляните!

Но это «лирика». А что же сцена?

В ЦДТ Ефремо мгновенно оказывается занят в пьесе «Её друзья» автора легендарных «Вечно живых» Виктора Розова. Олег играл роль Володи Чернышёва. Главную, надо сказать, роль. Зрители верят созданному актёром образу советского школьника, хотя Олегу Николаевичу на тот момет уже стукнуло 22 и росточка он был отнюдь не маленького – 180 см.

А потом будет «Мещанин во дворянстве».

ЦДТ с участием Олега Ефремова из детского театра превращается в один из самых модных, самых популярных театров Москвы. Ефремов творит на сцене чудеса.

«Арка творческого развития» актёра, которому дали от ворот по ворот в главном театре страны, оказывается… катастрофически большой. В один вечер он играет дурачка Иванушку в «Коньке-Горбунке». В другой — самозванца из «Бориса Годунова». Ему удаётся всё. И зал рукоплещет, стоя.

В 1955 году, в возрасте 27 лет, Олег Ефремов дебютирует, как режиссёр. Спектакль называется «Димка-невидимка». И… родители обивают пороги ЦДТ, чтобы попасть вместе с детьми на спектакль молодого парня, который к тому времени уже успел стать знаменитым на всю Москву актёром, а теперь уверенно показывает «режиссёрские зубы».

Но главная веха в театральной карьере Олега Ефремова была, конечно же, впереди. Пусть метод Станиславского, которому молодой актёр и режиссёр присягнул на верность, оказался в одночасье не в моде. МХАТ дал «отповедь» молодому таланту, но приходило новое время, новые веяния.

«Оттепель»

При всех её недостатках эта эпоха была периодом, когда в обществе был мощнейший запрос на правду. И театр «Современник», созданный Ефремовым, был своего рода «творческим инкубатором» этой правды. Костяк труппы составили актёры, которые были студентами Ефремова, его единомышленниками, соратниками, присягавшими своему делу на крови.

Решение актуальных проблем современности стало для театра главенствующим ориентиром работы. На сцене «Современника» шли революционные для советского театрального искусства постановки произведений Галича, Аксёнова… Солженицына. Здесь не существовало занавеса Максимально честное, пронзительно живое общение со зрительской аудиторией. Где ты ещё увидишь такое?

Говорят, таланту Олега Николаевича, сумевшего пробить затхлую брешь-барьерную систему времени и выйти зрителю с откровением такого масштаба покровительствовала лично всесильная Екатерина Фурцева.

Министр культуры, хоть и была далека от интеллектуальных и вкусовых изысков, как большинство деятелей советской эпохи, выстукивавших «надлежащие ритмы» искусства каблуком по столу, но чутко чувствовала настоящие проявления талант в эту противоречивую эпоху. Она покровительствовала Радзинскому, пьесу которого «104 страницы о любви», едва не уничтожили цензоры. И талантливому Ефремову. Его просто спасала не раз.

Олег Николаевич (чего там таить греха?) был человеком по-настоящему русским. Мог гульнуть так, что эхо его «разгула» доносилось до высоких кабинетов. И Фурцева лично ручалась за него перед Горкомом, рассказывая о таланте этого великого человека, который не возможно было потушить никакой цистерной выпитого алкоголя.

Пророчество Ефремова о том, что во МХАТ он въедет на белом коне сбылось! В 1970-м. Будучи 43-летним, всесоюзно известным режиссёром и актёром, он, действительно, оказался главным в здании, расположенном сегодня в Камергерском переулке, а тогда — в проезде Художественного театра.

К 1970 году МХАТ откровенно разваливался. И требовался, как сказали бы сегодня, «антикризисный менеджер», который может взять бразды правления в крепкие руки, раздать всем сестрам по серьгам, «воскресить» репертуар.

— Ну, какой из него худрук? — слова «менеджер» тогда не сужествовало. — Во-первых, посмотрите, что он ставит, во-вторых, как он себя ведёт.

Но именно Фурцева почувствовала, что этот человек, который предлагает широкой аудитории правдивые и честные спектакли, за которые в 1937 году его бы сгноили там, где работал бухгалтер-папа, способен вытянуть эту отвергнувшую его когда-то махину.

Во МХАТ Олег Николаевич пригласил и своих единомышленников из «Современника». Изначально перейти согалсился только Евгений Евстигнеев. Потом «подтянулись» Инокентий Смоктуновский, Татьяна Доронина, Александр Калягин. И за годы пребывания Олега Ефремова у руля, МХАТ стал без преувеличения великим вновь.

Кино…

Те, кто никогда не был ни во МХАТе, ни в Современнике, знают Ефремова по его киноролям. И вряд ли соврём, если скажем, что каждый из фильмов, в которых он сыграл не только главные, но и второстепенные роли, мы пересматриваем раз за разом спустя 60, 50, 40, 30 лет после того, как они вышли на экраны.

Разве не вечны «Три тополя на плющихе»?

Разве не шедевр комедия «Берегись автомобиля», в которой Олег Ефремов по-началу должен был играть… Юрия Деточкина, благородного угонщика и тайного мецената детских домов?

Киноработы Олега Николаевича можно перечислять долго, а говорить о них бесконечно. Он обладал каким-то невероятным даром. Кочуя из 60-х в 70-е, из 80-х в пресловутые «лихие 90-е», которые прожил до самого конца, шагнув в 2000-й и скончавшись 24 мая, Олег Ефремов оставался неповторим и боготворим зрителем, который с удовольствием смотрел даже социальную рекламу 90-х с его участием.

Династия говорящих правду

Ефремов не только оставил нам «километры кинометров», которые сегодня составляют так называемый «золотой фонд» отечественного кинематографа. Он — родоначальник потрясающей актёрской династии. Её представители не пытаются угодить власти, а говорят, не боясь ни обвинений, ни регулярно навешиваемых ярлыков, всё, что думают о происходящем в стране.

Таков его сын — Михаил Ефремов. Несмотря ни на какие прогнозы «доброжелателей», он давно вышел из тени папы и явялется самостоятельной и весьма боевой творческой единицей.

Вспомним, хотя бы, его леденящий душу и разрывающий лёгкие от смеха цикл «Гражданин поэт», в котором актёр читает стихи Дмитрия Быкова. Ролей в театре и кино у Михаила Олеговича, за котрые было бы не стыдно его великому отцу, предостаточно. Хватает и сопровождающих его жизнь скандалов.

Но есть и Никита Ефремов, на таланте которого Господь тоже отдыхать не стал. Ему 31 год. На твореческом балансе Ефремова-третьего роли в «Современнике», «МХАТе», театре на Страстном. Он принял участие во множестве теле- киноработ. Что удивительно – в многосерийной картине «Оттепель» Никита сыграл роль своего прославленного деда — Олега Ефремова.

Гражданская позиция молодого человека активна, как у скандального папы и славного деда. Вместе с Александром Палем, Никитой Кукушкиным, Александрой Бортич и другими коллегами по цеху он совсем недавно стоял в одиночных пикетах в поддержку несправедливо осуждённого Павла Устинова.

И… надо же. Как в воду глядели эти «строптивые молодые деятели искусства». Беспримерно жестокий приговор «за вывих плеча бойцу Росгвардии» был отменён Мосгорсудом. Срок поменяли с реального (3,5 года колонии) на условный.

Но… хочется верить, что, благодаря таким людям, как Михаил и Никита Ефремовы, которые унаследовали от отца и деда мастерство борьбы за правду и справедливость, Верховный суд не останется в стороне и, затребовав дело Устинова, обрушит меч правосудия совсем на тех, кто этот приговор фабриковал.

Реально ли это? Хочется верить. Пока в стране есть люди, в том числе, из творческих цехов, не желающие оставаться в стороне, у нас навряд ли наступит новый 1937 год. Так что спасибо вам, Олег Николаевич, за «смену». Мы любим и помним Вас.

Такая история.