«Звёздная болезнь» Анастасии Заворотнюк

Количество пациентов с диагнозом «опухоль головного мозга» с каждым годом увеличивается на треть. От одной из самых злокачественных форм (глиобластомы) за последние четыре года ушли люди, располагавших ресурсами для лечения в любой точке мира. Но в США и Великобритании, Израиле и Германии, Польше и, тем более, России русскому писателю-сатирику Михаилу Задорнову…

лучшему драматическому баритону всех времён Дмитрию Хворостовскому…

обворожительной актрисе и певице Жанне Фриске…

и «прекрасной няне» Анастасии Заворотнюк, о состоянии которой поступают день ото дня всё более печальные новости, ничем не смогли помочь.

Кто-то терпеливо боролся до конца. Кто-то, как один из самых галантных телеведущих российского телевидения Борис Ноткин, пошёл в полицию, под предлогом необходимости владения оружием с целью самозащиты взял разрешение, приобрёл охотничье ружьё и лёг виском на дуло у себя на даче.

Что делать простому человеку, который в случае заболевания может рассчитывать разве что на полис ОМС и «бесплатную» отечественную медицину?

Причины возникновения опухоли головного мозга могут быть самыми разными. У кого-то плохая наследственность (если мать, отец, дяди, тёти, бабушки, дедушки умирали от онкологических заболеваний, то «шансы» уйти из жизни от онкологии значительно выше). Но при этом учёные сходятся во мнении, что большинство случаев глиобластомы носит спорадический — не привязанный к наследственным заболеваниям характер.

Вторая причина — экология. Кто-то живёт в городе, где находится металлургический комбинат или проводятся испытания разрекламированных тут и там российских «чудо-ракет». Третья – судьба. Судьба — и всё тут. Чтобы не испытывать её, стоит прислушиваться к своему состоянию.

Первым симптомом опухоли мозга является головная боль

Боль боли рознь. Если голова болит от навалившихся проблем, «вчерашнего» или случайного соприкосновения со столбом — бить в набат, возможно, пока не стоит.

При опухоли головного мозга боль длительная, с увеличивающейся силой, интенсивностью

Бежать к врачам нужно, если помимо головной боли возникает беспричинная тошнота, рвота. Порой возникают непонятные проблемы со зрением. А что происходит со слухом? Опухоль головного мозга нередко вызывает изменения слухового восприятия.

Нарушается координация движений. Помните? На одном из последних концертов Михаил Задорнов едва не упал на концерте, однако, его успел подхватить подбежавший ассистент.

Головная боль может быть ярко выраженной и ощущаться только с одной стороны, а не «разливаться болезненной волной» по всей голове. Если она длится не менее семи дней, стоит в экстренном порядке засобираться к врачу.

И тут есть нюансы!

Традиционно-успокоительный тон терапевта, рекомендации сдать общий анализ крови, побольше отдыхать, пить витамины и гулять на свежем воздухе на фоне продолжающихся и даже усугубляющихся симптомов (не прекращающаяся боль, тошнота, рвота по утрам) должны отнюдь не успокоить, а побудить к решительным действиям.

У нас «самая лучшая в мире медицина». Это факт. Но когда речь идёт о спасении своей жизни (или, тем более, жизни начавших жаловаться на головную боль детей, которых опухоль мозга «накрывает» не реже взрослых), лучше перестраховаться. Речь не просто о том, чтобы перейти дорогу и открыть двери платного медицинского центра!

Во-первых, это «медицина для здоровых людей, где (максимум!) могут качественно вылечить зубы или натоптыши. Во-вторых, там, чаще всего, принимает за деньги тот же невролог, который готов вас принять по полису ОМС в бесплатной поликлинике.

По запросу «центр неврологии в Москве» вы найдёте профильные медицинские центры, где могут сделать профессиональную диагностику, попытавшись понять, что происходит с вами

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная терапия (МРТ) — не солнечные лучи, под которыми можно загорать. Но такого рода исследования выявят невриному (доброкачественную опухоль) или глиобластому — наиболее агрессивную опухоль мозга, к слову, чаще встречающуюся у мужчин, нежели у представительниц лучшей половины человечества.

Доброкачественная невринома лечится, начиная с XIX столетия. Именно тогда (с большими осложнениями для пациента) была проведена первая операция по её удалению.

«Мозги не на месте»

Эту фразу мы привыкли произносить в ироническом контексте. Многие пациенты «выращивают» невриному до размеров куриного яйца класса С1. И доброкачественная опухоль начинает приводить к не менее ужасным последствиям, чем злокачественная.

Она давит на мозг, смещая, разрушая его и вызывая необходимость проведения срочного оперативного вмешательства. Отделить её на данном этапе так, чтобы не было последствий для мозга и ЦНС, уже весьма проблематично. А порой и невозможно. Бывает, в процессе таких операций повреждается лицевой нерв, что приводит к парезу (параличу). Задумайтесь!

Пациент длительный промежуток времени страдал от невыносимых неврологических симптомов — болей, тошноты, рвоты, глуша их медикаментами (или народными средствами), прежде чем «сдался врачам» или был доставлен в больницу на «Скорой» с мигалкой

После успешной операции, когда опухоль удаляется, мозг мало-помалу становится на место. Полное выздоровление при удачном стечении обстоятельства занимает до 2-3 месяцев.

Другим вариантом избавления от опухоли является стереотаксическая радиохирургия, в ходе которой на доброкачественное новообразование воздействуют однократно большой дозой ионизирующего излучения.

Если опухоль величиной до трёх сантиметров, может быть эффективен гамма-нож, использующий излучение от 201 источника радиоактивного вещества кобальт-60.

Лучи через специальное отверстие в шлеме собираются в специальный пучок, который атакует клетки опухоли. С помощью гамма-ножа также успешно удаляются метастазы. Операция проходит без наркоза. Болевых ощущений при воздействии гамма-ножом пациент не испытывает. Опухоль при таком воздействии не пропадает «в один день», а исчезает на протяжении 2-3 месяцев.

В иных ситуациях бывает полезен кибер-нож с высокоточной системой наведения, который обрабатывает опухоль с более чем 1300 различных углов. Это позволяет не только добираться до самых труднодоступных опухолей, «атакуя» их с разных сторон, но и уничтожать микрообразования, размер которых не превышает 2 мм без вреда для здоровых тканей.

Радиохирургия позволяет излечить опухоль, если вовремя поставить диагноз!

А что же глиобластома? Этот вид агрессивной злокачественной опухоли коварен тем, что может протекать… практически бессимптомно, хотя Анастасия Заворотнюк стала страдать от головных болей сразу после родов — осенью прошлого года.

Учёными предпринимаются отчаянные попытки связать глиобластому… ну хоть с чем-то, чтобы упредить людей от возможных факторов риска. Молва и «глянец» проводят прямую параллель между глиобластомой и, якобы, популярным в кругах состоятельных звёзд лечением стволовыми клетками.

Но нет. Такой связи не выявлено (это раз). Далеко не все те, кто ушёл из жизни от глиобластомы, прибегал к терапии стволовыми клетками (это два). А вот связь с герпесом шестого типа, ЦМВ (цитомегаловирусом) и работой там, где на организм человека осуществляется воздействие свинца. Спровоцировать глиобластому может и малярия. Укус комара!

Медиана выживаемости пациентов с диагностированной глиобластомой колеблется в эшелоне от 3-х (без лечения) до 15-ти (с лечением)… лет? Увы. Месяцев. И операция в данном случае не представляется возможной, так как данная опухоль прорастает через здоровые ткани, не повредить которые при оперативном вмешательстве.

Любой из вариантов лечения будет паллиативным, то есть, не радикальным, а лишь направленным на снятие болевых симптомов и мучений

Есть ли эффективное лечение от глиобластомы? На сегодняшний день его нет. Да-да… прогресс не стоит на месте. Но это не значит, что стоит быть фаталистами и пренебрегать хотя бы бесплатной ежегодной диспансеризацией. В ходе обследования можно узнать немало интересного о состоянии своего организма. Именно это сдерживает тех, кто привык уповать на чудо. И уповающие, случается, бывают правы. Чудо случается. Но знать пусть и горькую, но правду лучше, чем пребывать в неведении.

Такая история.