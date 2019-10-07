Маски Гонконга и волчьи браконьеры Европы

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В начале октября произошло много всего: большинство россиян одобрило прививки, но взбунтовалось против камер с определением лица, а хлеб теперь можно выбирать по нашему дайджесту.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. Присяжный заседатель проспал суд. Его посадили в тюрьму на 10 дней

Все ведь в детстве боялись проспать важный экзамен или собеседование на работу? Мечта претворилась в жизнь для 21-летнего Деандре Соммервилля.

Заседания суда казались ему скучными, и на очередное слушанье дела он просто не пришел. Позднее оказалось, что он забыл завести будильник, но судья был не приклонен. Парня посадили в тюрьму на 10 дней, и назначили штраф в 150 часов общественных работ.

Судебная система в США не может начать заседания, пока на нем не собралось несколько присяжных, поэтому проступок молодого человека задержал сразу несколько судов.

2. Полицейский попал под огонь своих коллег

Полиция Нью-Йорка отчиталась об успешно проведенном захвате заложников и сообщила об одном погибшем. 33-летний Брайан Малкин, которого, по сообщения коллег, застрелил член банды, на самом деле попал под огонь своих коллег.

Демократическое общество победило — полицейских не осудили, а про Малкина быстро забыли.

3. Гонконг против запрета на маски

Перечитайте первый абзац ещё раз — жители России в нём активно протестуют против камер с определением лица. Говорят, что кроме поимки преступников, механизм будет использоваться ещё и для слежки.

А вот в Китае антиутопия уже наступила — камерам там можно отслеживать людей и присваивать им социальный рейтинг. Он зависит от совершенных преступлений и неоплаченных кредитов. Людей с низким рейтингом не пустят за границу.

А в Гонконге, который считается специальной территорией Китая, протестующие выступают против опознания лиц. Они штурмуют офисы полиции и массово выходят на улицы.

Китай будет свободным!

4. Европейский волк замечен впервые за последние сто лет. Убит на месте

Волк слабее льва и тигра, но против бельгийских браконьеров устоять не может. Впервые Наю (так назвали волчицу редкой породы) заметили в августе 2018, в конце года она подружилась с партнером, а с мая 2019 её ошейник с датчиками передвижения не работает.

Учёные полагают, что волчицу могли убить браконьеры на границе Нидерландов и Бельгии.