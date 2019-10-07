Названы самые полезные сорта хлеба
При выборе хлеба нужно обращать внимание на его состав. Самыми полезными считаются сорта, приготовленные из муки, воды и соли, по принципу, чем проще, тем лучше.
Самым полезным является ржаной хлеб. Однако заявленный производителем состав на упаковке не всегда соответствуют действительности. Часто используют пшеничную муку и краситель.
Лучше чтобы мука, из которой сделан хлеб, была не высшего качества, а обдирная, второго сорта или ржаная.
Хорошими вариантами считаются лаваши, лепешки и средиземноморские питы, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, о полезных свойствах винограда. Масса исследований подтверждают тот факт, что в этих ягодах содержатся компоненты, которые оказывают благотворное влияние на организм.
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