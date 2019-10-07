Названы полезные свойства винограда

Названы полезные свойства винограда

pixabay

Ученые и врачи сошлись во мнении о полезных свойствах винограда. Масса исследований подтверждают тот факт, что в этих ягодах содержатся компоненты, которые оказывают благотворное влияние на организм.

Виноград содержит ресвератрол, который снижает уровень холестерина в крови и снижает сосудистые воспаления. Финольные соединения снижают риск развития онкологических заболеваний, а фолиевая кислота очень полезна для беременных.

Также в косточках винограда содержатся витамины А, Е и К, а также природные масла. Все эти вещества способствуют укреплению клеток и омолаживающему эффекту. Однако ягоды стоит есть вместе с косточками, тогда они принесут больше пользы.

В целом виноград весьма благотворно влияет на организм человека. Содержащаяся в нем клетчатка помогает пищеварению, смесь целлюлозы, сахара и кислот действует как естественное слабительное средство, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что для снижения риска ожирения необходимо ежедневно съедать небольшое количество орехов. Такой вывод сделали ученые из Гарвардского университета.

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