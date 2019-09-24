Орехи помогут в борьбе с ожирением

Для снижения риска ожирения необходимо ежедневно съедать небольшое количество орехов. Такой вывод сделали ученые из Гарвардского университета.



В их исследовании приняло участие почти 290 тысяч человек, состояние здоровья которых оценивалось на протяжении более чем двадцати лет.



Участники эксперимента регулярно сообщали свой вес и частоту употребления одной порции орехов (28 граммов) за предыдущий год. Также оценивалась физическая активность - ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание.



В ходе эксперимента выяснилось, что ежедневное употребление хотя бы 14 граммов орехов снижает риск развития ожирения на 23 процента, пишет «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что ученые из США нашли новый эффективный способ похудеть. Для борьбы с лишним весом необязательно сидеть на диетах, важно сосредоточиться на укреплении мышц.